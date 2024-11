GNW-Adhoc: Big Wave Grand Prix: Die Neue Ära des Surfens in Nazaré

^NAZARÉ, Portugal, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Big Wave Grand Prix

(BWGP), gesponsert von REFIX (Siete Cuarenta Natural S.L.), ist eine innovative Live-Streaming-Plattform, die dem Surfing von großen Wellen gewidmet ist und in der Saison 2024/2025 in Nazaré starten wird. Im Gegensatz zu traditionellen eintägigen Events wird der BWGP die täglichen Errungenschaften der besten Big Wave Surfer der Welt während der gesamten Saison verfolgen. Mit der Teilnahme von 30 Surfern aus 13 Ländern bietet der BWGP ein einzigartiges Erlebnis durch Blogs, Behind-the-Scenes-Inhalte, YouTube-Shows und Interviews. Die Fans werden die tägliche Action der Surfer und der Fotografen und Videografen, die sie festhalten, hautnah miterleben können. Diese Fachleute sind entscheidend für die Förderung des Big Wave Surfens, und der BWGP erkennt ihre Bedeutung an. Der BWGP möchte den Fotografen und Videografen für ihr Engagement danken, insbesondere während des Winters, wenn sie unter extremen Wetterbedingungen arbeiten. Außerdem wird ein spezialisiertes Team die Sicherheit der Surfer auf Jet-Skis gewährleisten. Katarina Patek Ghidirmic, Mitbegründerin des BWGP, betont: "Das Publikum muss verstehen, welchen großen Respekt wir den Fotografen und Videografen schulden. Ohne ihre Arbeit könnten wir die erstaunlichen Bilder, die wir in sozialen Medien sehen, nicht genießen." Zu den hervorgehobenen Mitarbeitern gehören die mexikanische Fotografin María Fernanda, eine der wenigen Frauen der Welt, die große Wellen festhält, und Yunes Khader, ein Filmemacher, der den Big Wave Surfer Lucas Chumbo begleitet. Auch Kira Brüssau, die Geschichten von Frauen im Big Wave Surfing hervorhebt, und Todd Hansen, ein amerikanischer Videograf, der sein Leben dem Filmen der riesigen Wellen von Nazaré widmet, sind zu erwähnen. Die Saison 2024/2025 verspricht besonders zu werden, gefüllt mit exklusiven Inhalten und aufregenden Behind-the-Scenes-Aufnahmen.