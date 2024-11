Softwareanbieter Compugroup verdient weniger - Höhere Investitionen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup Medical hat im dritten Quartal erneut einen Ergebnisrückgang vor allem wegen erhöhter Investitionen verzeichnet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel um 12 Prozent auf 54,9 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Das war etwas mehr Ergebnis, als sich Analysten im Schnitt zuvor ausgerechnet hatten. Der Umsatz fiel um ein Prozent auf 283,4 Millionen Euro. Vor allem im Klinikgeschäft gingen die Geschäfte zurück. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss betrug mit 8,6 Millionen Euro nur noch etwas mehr als halb so viel wie ein Jahr zuvor. Das Management bestätigte die im Juli gesenkte Prognose für 2024./men/stk