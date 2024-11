Putin erklärt sich bereit zu Gespräch mit Trump

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Sotschi/Washington (Reuters) - Nach dem Wahlsieg von Donald Trump zeigt sich der russische Präsident Wladimir Putin bereit, mit seinem ehemaligen und künftigen US-Kollegen zu sprechen.

Wenn einige der Staats- und Regierungschefs Kontakte wiederherstellen wollten, sei er nicht dagegen, sagte Putin am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Sotschi. Russland sei bereit zur Wiederherstellung der Beziehungen zu den USA, jedoch seien diese am Zug. Kurz darauf erklärte Trump in einem vom US-Sender NBC veröffentlichten Interview, er habe seit seinem Wahlsieg am Dienstag nicht mit Putin telefoniert. "Ich glaube, dass wir reden werden", fügte er hinzu. Er habe inzwischen vermutlich mit etwa 70 Staats- und Regierungschefs gesprochen.

Putin lobte in Sotschi Trump zudem für dessen Mut bei dem Attentatsversuch am 14. Juli während eines Wahlkampfauftritts im Bundesstaat Pennsylvania. "So wie ich das sehe, hat er sich sehr korrekt verhalten, mutig, wie ein echter Mann", sagte Putin. Trump hatte im Wahlkampf erklärt, er könne den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden. Einzelheiten nannte er nicht. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, ihm seien keine Details von Trumps Plan bekannt.

