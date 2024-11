Warren Buffetts 300-Mrd.-US-Dollar-Wette: Eine Alternative für Tagesgeld, Festgeld & Dividende?

Warren Buffett hat eine neue große Wette, die vielleicht eine Alternative für Tagesgeld, Festgeld und sogar eine Dividende sein kann. Gängigen Berichten zur Folge soll der Starinvestor sogar fast 300 Mrd. US-Dollar in diese Investition gesteckt haben. Damit wäre eines klar: Bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) sind die Investoren durchaus abhängig von der Performance dieses Investments.

300 Mrd. US-Dollar sind selbst für Warren Buffett und Berkshire Hathaway nicht wenig. Zum Vergleich: Das gesamte Aktienportfolio lag zuletzt bei einem Wert in gleicher Größe. Zu dem US-amerikanischen Konglomerat gehören zwar noch verbundene Unternehmen. Allerdings zeigt das Volumen, welche Bedeutung dieses Investment haben dürfte.

Wie du vielleicht aus dem Text entnommen hast, gehört die „Wette“ nicht zum Aktienportfolio. Aber was hat das mit einer Dividende, Tagesgeld oder Festgeld zu tun? Und warum investiert Warren Buffett, der Unternehmer und eigentliche Aktien-Guru, in so einer Art und Weise? Liefern wir endlich die Antwort, die dich vermutlich brennend interessiert.

Warren Buffett: Hier hat der Starinvestor 300 Mrd. US-Dollar investiert!

Um die Katze aus dem Sack zu lassen: Warren Buffett hat laut gängigen Medienberichten 300 Mrd. US-Dollar in US-amerikanische Staatsanleihen investiert. Bereits im September hieß es, das Orakel von Omaha habe ein Volumen von 277 Mrd. US-Dollar gehalten. Zuletzt gab es Medienberichte, wonach der Betrag wohl auf 300 Mrd. US-Dollar gestiegen sein dürfte. Besonders bemerkenswert ist das, zumal der Starinvestor Aktien wie Apple oder auch Bank of America veräußert hat.

Aber ist das wirklich eine Wette? Ist das eine Investition? Kann das mit Tagesgeld, Festgeld oder eine Dividende mithalten? Der Kontext ist jedenfalls überaus entscheidend. Warren Buffett investiert nämlich in kurzlaufende Staatsanleihen. Für gewöhnlich haben diese Laufzeiten von drei Monaten bis zu einem halben Jahr. Dafür wiederum kassiert er über den Coupon einen Zins. Das heißt: Für ihn handelt es sich nicht um eine strategische Entscheidung. Es ist ein Weg, um den enormen Cashbetrag zu einer gewissen Rendite zu investieren.

Die US-Staatsanleihen dürften eine Rendite von 4,5 % bis 5 % pro Jahr besitzen. Das ist für Warren Buffett wiederum eine einfache Möglichkeit, um in Zeiten seiner Ansicht nach wenig attraktiver Investitionsmöglichkeiten eine solide Rendite zu erzielen. Um das klar zu sagen: Der Starinvestor wird vermutlich nicht in den kommenden fünf oder zehn Jahren primär auf Staatsanleihen der USA setzen. Dafür sind ihm die Renditen eigentlich nicht ausreichend hoch genug. Aber es ist zumindest ein Weg, um sich eine sichere Rendite zu sichern. Und genau das nutzt das Orakel von Omaha mit seinen hohen Cashbergen sehr gerne.

Ist das deine Alternative für Tagesgeld, Festgeld und sogar einer Dividende?

Um zu einem Fazit für dich zu kommen: Der Ansatz von Warren Buffett ist nicht uninteressant. Gerade die kurzlaufenden US-amerikanischen Staatsanleihen sind nicht uninteressant. Ihr Renditepotenzial ist groß. Das erscheint durchaus als eine mögliche Alternative zu Zinsen, Tagesgeld, Festgeld und vielleicht sogar als eine Ergänzung zu einem Einkommens-Depot.

Trotzdem existieren Unterschiede. Im Vergleich zu einer Aktie mit einer Dividende dürfte das Renditepotenzial hier durchaus limitierter sein. Gerade die kurzfristigen US-Anleihen laufen in der Regel schnell aus, ein wesentliches Kurspotenzial dürfte hier nicht vorhanden sein. Tagesgeld und Festgeld sind hingegen im Rahmen der Einlagensicherung absolut sicher. Das heißt: Hier existieren keine Kursschwankungen, das ist bei der Anleihe entsprechend anders.

Wer trotzdem auf der Suche nach einer Alternative für sinkende Zinsen bei Festgeld und Tagesgeld ist, der kann sich an Warren Buffett durchaus ein Beispiel nehmen. Es erfordert eine gründlichere Vorbereitung. Eine Analyse und diese Investition besitzt ein sicheres Risiko. Dafür siehst du aber auch, dass es eine höhere Rendite gibt.

Zuversichtlich stimmt außerdem: Warren Buffett hat rund 300 Mrd. US-Dollar investiert. Er scheint an diese Form der Investitionen daher durchaus zu glauben.

