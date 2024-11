AKTIE IM FOKUS: IPO-Pläne für Talabat bringen Delivery Hero neuen Kursschub

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die konkretisierten Pläne für den Börsengang (IPO) der Tochter Talabat haben die Aktien von Delivery Hero am Montag beflügelt. In einem sehr starken Aktienmarkt-Umfeld bauten die besonders schwankungsanfälligen Papiere des Essenslieferdienstes im Tagesverlauf ihre Gewinne aus. Am Nachmittag notieretn sie 8,4 Prozent im Plius bei 40,36 Euro. Sie setzten sich damit an die MDax-Spitze . Der Index der mittelgroßen Werte zog um 2,1 Prozent an.

Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus. Die Details zum Börsengang entsprächen den Erwartungen der Investoren, schrieb die Bank UBS. Die Bestätigung des Zeitplans und der Größe des Börsengangs wirkten beruhigend. Einige Anleger hätten zuletzt daran gezweifelt, dass wirklich noch im vierten Quartal etwas passiert.

Es könnte einer der größten Börsengänge der Region in diesem Jahr werden. Delivery Hero strebt bei seinem in diesem Jahr geplanten Börsengang von Talabat eine erstmalige Platzierung von 15 Prozent an. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere bis Mitte Dezember zugelassen würden, hieß es von dem Essenslieferdienst. Den Erlös aus dem Börsengang wollen die Berliner unter anderem für die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden.

Mit dem Kurssprung zu Wochenbeginn hellte sich das charttechnische Bild für die Papiere von Delivery Hero wieder auf. Nachdem sie am Freitag noch bis an die 50-Tage-Durchschnittslinie abgesackt waren, die den mittelfristigen Trend beschreibt, wurde am Montag nun die 21-Tage-Linie locker übersprungen. Diese ist ein Maß für die kurzfristige Entwicklung des Aktienkurses.

Auch seit Jahresbeginn gerechnet, steht Delivery Hero mit einem mehr als 60 Prozent großen Plus an der MDax-Spitze. In dieser Betrachtung tritt der Index der mittelgroßen Werte nahezu auf der Stelle./la/tih/mis