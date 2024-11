Dax zur Eröffnung höher erwartet - Politik im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher starten. Aus Angst vor Handelshemmnissen nach dem US-Wahlsieg von Donald Trump hatte er am Freitag 0,8 Prozent auf 19.215 Punkte nachgegeben. Auch wegen des Bruchs der Berliner Ampel-Koalition müssen sich Anleger Experten zufolge auf unruhige Zeiten einstellen. In den USA hatte der S&P 500 am Freitag hingegen erstmals die Marke von 6000 Punkten überschritten. Der Dow-Jones-Index knackte die 44.000er-Marke.

Zum Wochenstart blicken die Anleger in Deutschland auf die weiteren Entwicklungen in der Politik. Bundeswahlleiterin Ruth Brand berät mit den Landeswahlleitern das weitere Vorgehen, um die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) angestrebte Neuwahl zu organisieren. Brand hatte am Freitag aus organisatorischen Gründen vor einer überstürzten Wahl gewarnt.

Bei den Unternehmen veröffentlicht der deutsche Lebensmittel-Lieferdienst Delivery Hero den Prospekt für den milliardenschweren Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat. Außerdem beginnt am Nachmittag in Hamburg die vierte Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 19.215,48

EuroStoxx50 4.802,76

EuroStoxx50-Future 4.811,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 43.988,99 +0,6%

Nasdaq 19.286,78 +0,1%

S&P 500 5.995,54 +0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 39.481,04 -0,0%

Shanghai 3.454,82 +0,1%

Hang Seng 20.338,35 -1,9%

