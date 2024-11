Deutschland: Deutliche Verluste nach gutem Wochenstart

Der Dax bleibt in Sichtweite seines Rekords vom Oktober auf Richtungssuche. Die erhoffte Jahresendrally lässt noch auf sich warten. So dürfte der deutsche Leitindex am Dienstag seinen starken Wochenstart wieder etwas korrigieren.

Der X-Dax signalisiert für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start einen Abschlag von 0,9 Prozent auf 19.279 Punkte. Tags zuvor hatte er sich einmal mehr an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen. Das Handelsgeschehen bleibt von der Berichtssaison geprägt, auch wenn es abseits genügend politische Themen gibt. Am Dienstagmorgen legten aus dem Dax Bayer und Infineon ihre Geschäftszahlen vor, daneben zahlreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe.

Bayer enttäuschte die Anleger dabei mit einer Senkung der Gewinnziele. Vor allem das weiterhin träge Agrargeschäft macht den Leverkusenern zu schaffen. Die mittlere Analystenschätzung liegt eher am oberen Ende des neuen Zielkorridors. Auf entsprechende Korrekturrisiken reagierten die Aktien vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz mit einem Abschlag von fast einem Prozent.

Auch für Infineon ging es dort zeitweise noch etwas deutlich nach unten als für Bayer. Der Chipkonzern bleibt vorsichtig und avisierte für das neue Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) einen leichten Umsatzrückgang. Dabei rechnet der Konzern gleich mit einem schwachen Jahresstart. Zweistellig abwärts ging es derweil für Cancom. Der IT-Dienstleister strich seine Jahresziele wegen neuer politischer Unsicherheiten vor allem in seinen Kernmärkten Deutschland und Österreich zusammen.

USA: Wenig Schwung nach Rekord

Nach Rekorden an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse zur Eröffnung hat die Rally am Montag im weiteren Verlauf etwas an Schwung verloren. Für den Leitindex Dow Jones Industrial stand zur Schlussglocke zwar ein Plus von 0,69 Prozent auf 44.293,13 Punkte zu Buche.

Andere große Börsenbarometer gaben die Gewinne aber größtenteils wieder ab. Die durch den Wahlsieg von Donald Trump ausgelöste Rally an den US-Börsen hat sich zum Wochenauftakt also etwas abgeschwächt. "Trump gilt als Befürworter niedrigerer Unternehmenssteuersätze, der Deregulierung und einer Industriepolitik, die das inländische Wachstum begünstigt", schrieb Analyst Marc Pinto vom Vermögensverwalter Janus Henderson. Das könne der US-Wirtschaft weitere Impulse geben und Risikoanlagen wie Aktien zugutekommen.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 44.293 +0,69 Prozent S&P 500 6.001 +0,10 Prozent Nasdaq 19.298 +0,06 Prozent

Asien: Kursverluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Auch in den USA hatte der Schwung nach den jüngsten Rekorden am Vortag nachgelassen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt rund 0,6 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 2,6 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büßte im späten Handel 0,5 Prozent ein. Die Unsicherheit über die Handelspolitik von Donald Trump nach dessen Wahlsieg in den USA belastet weiterhin.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.376 -0,60 Prozent Hang Seng 20.426 -2,60 Prozent CSI 300 4.088 -0,50 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,48 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,32 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,33 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0641 -0,17 Prozent USD / JPY 153,59 -0,02 Prozent EUR / JPY 163,43 -0,15 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 71,62 USD -0,21 USD WTI 67,80 USD -0,18 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 41 (48) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 60 (66) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 82,80 (84,30) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 152 (158) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 23 (26) EUR - 'UNDERWEIGHT'

MORGAN STANLEY HEBT BMW AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 85 EUR

UBS HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 570 (496) EUR - 'NEUTRAL'

