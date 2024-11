Beteiligungsgesellschaft Indus warnt vor Gewinnrückgang

Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding passt seine Jahresziele infolge einer Wertminderung an. Zwar dürfte der Umsatz weiter bei 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro liegen und damit nur im schlimmsten Fall rückläufig sein, teilte das SDax-Unternehmen am Montag nach Börsenschluss in Bergisch Gladbach mit. Aufgrund einer Wertminderung dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aber auf 115 bis 125 Millionen Euro zurückgehen - bislang standen hier 125 bis 145 Millionen Euro auf dem Zettel. Im vergangenen Jahr hatte Indus rund 1,8 Milliarden Euro erlöst und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 149,6 Millionen Euro eingefahren.

Im dritten Quartal ging der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent auf 443,1 Millionen Euro zurück. Allerdings blieb das operative Ergebnis (Ebit) mit 31,8 Millionen Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau. Nach Steuern verdiente Indus 17,9 Millionen Euro nach 21,7 Millionen ein Jahr zuvor.

Kurz zuvor hatte der Indus-Vorstand bereits Aktienrückkaufe in Höhe von insgesamt 20 Millionen Euro angekündigt.