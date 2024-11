Vossloh beschafft sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld für Sateba-Zukauf

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh will sich mit der Herausgabe neuer Aktien mit frischem Geld eindecken. Das SDax -Unternehmen will rund 1,75 Millionen neue Anteilscheine ausgeben, um damit zum Teil die Sateba-Übernahme zu stemmen. Das Grundkapital könnte so um bis zu zehn Prozent erhöht werden, teilte es am Dienstag nach Börsenschluss in Werdohl mit.

Das Bezugsrecht der Altaktionäre wird dabei ausgeschlossen. Der Vossloh-Hauptanteilseigner KB Holding GmbH hat sich dazu verpflichtet, sich entsprechend seiner Beteiligung von 50,09 Prozent an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Im Gegenzug hat sich die Gesellschaft verpflichtet, KB Holding GmbH die entsprechende Anzahl von Aktien in der Kapitalerhöhung zum allgemein geltenden Platzierungspreis zuzuteilen.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate knickte die Vossloh-Aktie um fünf Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs ein./ngu/he