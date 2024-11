EQS-News: tonies steigert Umsatz im 3. Quartal um 21% und ist auf dem besten Weg, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 zu erreichen

EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

tonies steigert Umsatz im 3. Quartal um 21% und ist auf dem besten Weg, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 zu erreichen



Quartalsmitteilung Q3 2024

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 20,9% auf 95,3 Mio. EUR, getrieben durch die starke internationale Expansion, was in den ersten neun Monaten zu einem Umsatzwachstum von 26,2% auf 242,1 Mio. EUR führte

Nordamerika treibt die starke Dynamik der internationalen Expansion

Weiterer Ausbau des Produktportfolios mit neuem eigenem Franchise und neuer Produktkategorie stärkt die Marktführerschaft durch Margenverbesserung und Zielgruppenerweiterung

Ernennung von Ginny McCormick zum Chief Experience Officer (CXO) und Mitglied des Vorstands ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg tonies zu einer einzigartigen globalen Marke zu entwickeln

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 wurde bestätigt

LUXEMBURG, 13. November 2024 // tonies SE („tonies“), die international führende digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, erzielte im dritten Quartal ein starkes Ergebnis und setzte seinen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Jahres 2024, die am 30. September 2024 endeten, fort. Im dritten Quartal 2024 wuchs der Umsatz des Unternehmens um 20,9% im Vergleich zum Vorjahr, wobei sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2024 auf 242,1 Mio. EUR belief, was einer Steigerung von 26,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Angesichts dieser guten Entwicklung und des strukturell sehr starken vierten Quartals bekräftigt tonies seine Prognose für das Gesamtjahr 2024.

Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: „Unsere guten Ergebnisse im dritten Quartal zeigen den anhaltenden Erfolg unserer Wachstumsstrategie. Vor allem in den USA etabliert sich tonies als die Plattform für interaktive Hörerlebnisse für Kinder. In den letzten Monaten haben wir außerdem die Grundlage für unseren langfristigen globalen Erfolg gelegt: Wir haben unser Produktportfolio mit unseren neuen Book Tonies und unserem neuesten eigenen Franchise, den Lalalinos, erweitert. Wir haben unsere Handelsflächen bei Handelspartnern in allen Regionen erheblich vergrößert und verzeichnen überproportional positive Auswirkungen auf die Produktivität. Kurz gesagt, wir setzen unsere Strategie um und sind auf einem guten Weg, die Position von tonies als weltweit führende Marke für bildschirmfreie Unterhaltung für Kinder zu festigen.“

Jan Middelhoff, CFO von tonies, fügt hinzu: „Im dritten Quartal haben wir unseren Umsatz planmäßig gesteigert und sind weiterhin auf dem Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Nach neun Monaten des Geschäftsjahres bekräftigen wir unseren Ausblick für 2024. Wir haben alle notwendigen Vorbereitungen für das traditionell starke Jahresende getroffen und sind zuversichtlich, ein Rekordquartal zu liefern. Darüber hinaus machen wir wichtige Fortschritte bei der Diversifizierung unserer Lieferkette. Wir haben weitere neue Lieferanten außerhalb von China hinzugewonnen. Mit diesem Ausbau unserer Lieferantenbeziehungen erhöhen wir die Widerstandsfähigkeit unserer Lieferkette und sichern unser nachhaltiges Wachstum, indem wir künftig weniger abhängig von einzelnen Regionen sind.“

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 20,9% gegenüber dem Vorjahr und erreichte 95,3 Mio. EUR (gegenüber 78,8 Mio. EUR im dritten Quartal 2023). In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stieg der Umsatz um 26,2% auf 242,1 Mio. EUR (gegenüber 191,9 Mio. EUR im gleichen Zeitraum 2023).

Nordamerika erzielte einen Umsatz von insgesamt 36,9 Mio. EUR, was einem Anstieg von 40,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg wurde durch eine signifikante Expansion im Großhandel erreicht, die die Markenpräsenz und den Zugang zu Produkten von tonies bei großen Einzelhändlern weiter stärkte. Durch die Expansion ist tonies gut für das wichtige vierte Quartal gerüstet: tonies hat die Anzahl der Verkaufsstellen (POS) in Nordamerika im Vergleich zum Vorjahr um 24% erweitert, sodass Tonieboxen und Tonies in der kommenden Weihnachtssaison nun an über 8.200 Verkaufsstellen erhältlich sind (einschließlich saisonaler Listungen). Darüber hinaus verkauft nun auch die große US-Einzelhandelskette Kohl’s Produkte von tonies. Die Zusammenarbeit startete mit dem größten tonies Sortiment zum Beginn einer US-Partnerschaft aller Zeiten. Darüber hinaus ist die Regalfläche ein wichtiger Faktor für das Umsatzwachstum bei großen Einzelhändlern - mit beeindruckenden Ergebnissen: Die Verdoppelung der Regalfläche bei dem US-Einzelhändler Target führte zu einer Verdreifachung des Umsatzes. Das verdeutlicht die starke Nachfrage der Verbraucher nach tonies-Produkten, wenn Sichtbarkeit und Verfügbarkeit erhöht werden. In den ersten neun Monaten des Jahres kletterte der Umsatz in Nordamerika um 53,2% auf 92,1 Mio. EUR, wobei das Wachstum größtenteils auf eine starke Expansion im Großhandel zurückzuführen ist.

Nach einem sehr starken zweiten Quartal (17,4% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr) stieg der Umsatz in der profitablen DACH-Region auch im dritten Quartal um 1,2% auf 42,4 Mio. EUR. Die DACH-Region verzeichnete in den ersten neun Monaten ein beachtliches Wachstum von 5,7% auf 114,3 Mio. EUR, was ein deutliches Zeichen für das weitere Umsatzpotenzial in dieser Region ist. Dabei erzielte tonies das höchste Wachstum aller Vertriebskanäle über den eigenen Webshop. Auf der Produktseite trug die Markteinführung von Clever Tonies zu der guten Entwicklung in der Region bei, wobei das Set mit Wissensinhalten mit Checker Tobi, das für Kinder ab 8 Jahren konzipiert ist, besonders stark nachgefragt wurde. Die erfolgreiche Markteinführung unterstreicht das Engagement von tonies, weiterhin innovative und altersgerechte Angebote zu entwickeln, die auch ältere Kinder ansprechen und die Marktführerschaft des Unternehmens festigen.

Im Rest der Welt stieg der Umsatz im dritten Quartal um 51,9% auf 16,1 Mio. EUR, getrieben durch eine starke Nachfrage in Frankreich und Großbritannien. Zum ersten Mal enthielt die Region Rest der Welt auch Umsätze aus Australien und Neuseeland, wo im August eine sehr erfolgreiche Markteinführung mit dem bisher größten Portfolio stattfand. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stieg der Umsatz um 50,6% auf 35,7 Mio. EUR.

Infolge der weiterhin erfolgreichen internationalen Expansion von tonies stieg der Umsatzanteil der Märkte außerhalb der DACH-Region in den ersten neun Monaten 2024 deutlich auf 53% gegenüber 44% im Vergleichszeitraum 2023.

Auf der Produktseite ging der Umsatz mit Tonieboxen im dritten Quartal leicht um -2,3% auf 25,4 Mio. EUR zurück, nach einem deutlichen Wachstum im ersten Halbjahr (+32,5% im Vergleich zum Vorjahr). Rund 500.000 neu verkaufte Tonieboxen allein im dritten Quartal ließen die Gesamtgröße der Plattform auf mehr als 7,8 Millionen Boxen anwachsen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stieg der Toniebox-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14,5% auf 58,3 Mio. EUR.

Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 37,6% auf 66,6 Mio. EUR. Zu den beliebtesten Tonies zählten sowohl lizenzierte Tonies von Paw Patrol und Disney als auch Eigenkreationen, wie z.B. die Lieblings-Kinderlieder und der neueste Tonie-Adventskalender, mit dem Kinder ab dem 1. Dezember jeden Tag ein neues Kapitel einer Geschichte hören können.

Mit der Einführung des Lalalinos®-Musiktrios in der DACH-Region im November setzt tonies seine Portfoliostrategie fort, verstärkt eigene Franchises zu entwickeln; ein wichtiger Werthebel, um die Marktposition und Profitabilität kontinuierlich zu stärken. Lalalinos® Franchise & Welt ist so konzipiert, dass es über das traditionelle Tonie-Format hinausgeht und den Schwerpunkt auf die Förderung der Entwicklung und des sozial-emotionalen Wachstums von Kindern durch Aktivitäten wie Rhythmus, Singen und Tanzen legt. Mit den Lalalinos® schließt tonies an den Erfolg der beliebten tonies' Schlummerbande® an. Darüber hinaus brachte tonies mit den Book Tonies eine neue Serie ungekürzter Hörbücher für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren auf den Markt. Die Reihe startet mit 20 Titel von beliebten Autoren wie Tom Fletcher, David Walliams, Adam Kay, Enid Blyton, Dav Pilkey und Andrea Beaty und soll 2025 weiter ausgebaut werden. Nach dem Erfolg der Clever Tonies-Reihe werden mit den Book Tonies weitere Hörbücher für die Toniebox aufgenommen, um der wachsenden Nachfrage nach spannenden Audioinhalten gerecht zu werden. Insgesamt wurden im dritten Quartal rund 8,3 Millionen Tonies verkauft, womit sich die Gesamtzahl der bisher verkauften Tonies auf über 95 Millionen erhöht. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz mit Tonies-Figuren im Vergleich zum Vorjahr um 32,7% auf 173,4 Mio. EUR.

Im Bereich Accessoires & Digital sanken die Umsatzerlöse um -22,7% auf 3,4 Mio. EUR. Hintergrund war eine technische Umgliederung der Umsatzerlöse, die zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse mit Tonieboxen und Tonies-Figuren und zu einem Rückgang im Bereich Accessoires & Digital führte. Auf vergleichbarer Basis wäre der Umsatz aus dem Bereich Accessoires & Digital um 40,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Innerhalb dieser Produktkategorie verzeichneten Kopfhörer, Transportlösungen und die Nachtlicht-Tonies das stärkste Wachstum. Infolge der Umgliederung blieb das Umsatzwachstum im Bereich Accessoires & Digital in den ersten neun Monaten des Jahres unverändert und der Umsatz belief sich auf 10,3 Mio. EUR.



Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns hat sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Stand zum 30. Juni 2024 nicht wesentlich verändert.

Ernennung von Ginny McCormick zur Chief Experience Officer (CXO)

Im September 2024 ernannte tonies Ginny McCormick zur ersten Chief Experience Officer. In dieser Rolle leitet sie von den USA aus die Marken-, Produkt- und Content-Strategie. Sie bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit globalen Marken mit, darunter Führungspositionen bei Zappos.com, Amazon Hub, Mattel Interactive und Hasbro. McCormick treibt nun tonies' Mission voran, eine weltweit führende Marke für bildschirmfreie Unterhaltung für Kinder zu werden. Diese strategische Erweiterung des tonies-Vorstands unterstreicht das erklärte Ziel des Unternehmens, außergewöhnliche und innovative Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig die Expansion, insbesondere in den USA, voranzutreiben.

Prognose für das Gesamtjahr 2024

tonies bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernumsatz von über 480 Millionen Euro und einem Umsatz in Nordamerika von über 200 Millionen Euro. Grundlage hierfür ist der angenommene EUR/USD-Wechselkurs von 1,07. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von mehr als 33% für die Gruppe und von mehr als 42% für Nordamerika im Vergleich zum Vorjahr. Zudem erwartet tonies eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 6 bis 8% und einen positiven freien Cashflow von mehr als 10 Mio. EUR. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass sich das Konsumklima in den verbleibenden Monaten des Jahres 2024 nicht wesentlich verschlechtert.

Tobias Wann (CEO) und Jan Middelhoff (CFO) werden heute, Mittwoch, den 13. November, um 11 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 sprechen. Alle Details zum Webcast finden Sie unter https://ir.tonies.com/financial-calendar/. Alle Veröffentlichungen einschließlich der begleitenden Präsentation sind auf der Investor Relations Website von tonies verfügbar: https://ir.tonies.com/publications/.

Zahlen auf einen Blick

in Mio. EUR Q3 2024 Q3 2023 +/- 9M 2024 9M 2023 +/- Umsatz 95,3 78,8 20,9% 242,1 191,9 26,2% nach Region DACH 42,4 41,9 1,2% 114,3 108,1 5,7% Nordamerika 36,9 26,3 40,3% 92,1 60,1 53,2% Rest der Welt 16,1 10,6 51,9% 35,7 23,7 50,6% Nach Produktkategorie Tonieboxen 25,4 26,0 -2,3% 58,3 50,9 14,5% Tonies-Figuren 66,6 48,4 37,6% 173,4 130,7 32,7% Accessories & Digital 3,4 4,4 -22,7% 10,3 10,3 0,0%

Über tonies

tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit rund 7.8 Millionen verkauften Tonieboxen und über 95 Millionen Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 1,100 Tonies-Figuren auf verschiedenen Sprachen.

2028479 13.11.2024 CET/CEST