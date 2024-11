Inflation wie erwartet | Anleiherenditen kommen zurück

Aufatmen ist an der Wall Street angesagt, denn die Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten sind mit einer Steigerung von + 2,6 % im Oktober genau wie erwartet ausgefallen. Auch die Kerninflation, ohne Lebensmittel und Energie wurde wie erwartet mit + 3,3 % vermeldet.

Die erste Reaktion läßt Aktienindizes leicht steigen und Anleiherenditen etwas zurückkommen.

Neuigkeiten gibt es auch zu Elon Musks Rolle an der Seite von Donald Trump im Jahr 2025 und der Behörde, welche die Staatsausgaben neu ordnen und regeln soll. Es geht um Kürzungen im Staatshaushalt von bis zu 2 Billionen US $ bis zum 4. Juli 2026, dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA:





