IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence begrüßt Dr. Svetlana Selivanova, Expertin für Radiopharmazeutika, im Board of Directors

Vancouver, BC, Kanada, 13. November 2024 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen auch Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Svetlana Selivanova dem Board of Directors mit sofortiger Wirkung beigetreten ist.

Dr. Svetlana Selivanova ist Radiochemikerin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Radiopharmazeutika - von der frühen Forschung und Entwicklung bis hin zu ersten klinischen Studien am Menschen. Sie hat einen MSc-Abschluss in Chemie und einen PhD-Abschluss in radiopharmazeutischer Chemie und Radiobiologie. Derzeit ist sie Section Head for Radiochemistry and Medical Applications (in etwa: Abteilungsleiterin für Radiochemie und medizinische Anwendungen) bei Canadian Nuclear Laboratories (CNL) und Lehrbeauftragte an der Fakultät für Pharmazie der Université Laval. Vor ihrer Tätigkeit bei CNL hatte sie leitende Positionen in der Forschung und im Management am CHU de Quebec-Université Laval, am Sherbrooke University Hospital und am Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaften der ETH Zürich (Schweiz) inne.

Dr. Selivanova ist aktives Mitglied mehrerer Fachgesellschaften und fungiert aktuell unter anderem als Executive Member der Canadian Association of Radiopharmaceutical Scientists, als President des SNMMI Radiopharmaceutical Sciences Council und als Mitglied des SNMMI Committee on Radiopharmaceuticals. Auf internationaler Ebene ist sie als Fachberaterin für die Internationale Atomenergiebehörde und den Europäischen Forschungsrat tätig. Dr. Selivanovas Forschungsinteressen liegen in der Entwicklung und Umsetzung neuartiger Radiopharmazeutika vom Labor in der klinischen Anwendung und in der nuklearen Bildgebung als Instrument zur Untersuchung biochemischer Vorgänge in vivo. Zu ihren wichtigsten Errungenschaften zählen ihre Forschungs- und Entwicklungsbeiträge sowie zur Umsetzung der Produktion von Technetium-99m mit einem Zyklotron und die Entwicklung eines Radiopharmazeutikums für Prostatakrebs, das auf das prostataspezifische Membranantigen abzielt.

Wir sind stolz darauf, dass Dr. Svetlana Selivanova unserem Board of Directors beitreten wird. Sie verstärkt unser Unternehmen in bedeutendem Maße. Die Strategie von Defence ist auf die Entwicklung von Radioimmunkonjugaten unter Verwendung unserer Accum®-Plattform ausgerichtet. Dr. Selivanova verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in diesem Bereich und wird unsere Radiopharmazeutika-Programme stärken und beschleunigen, so Sébastien Plouffe, President, CEO und Gründer von Defence Therapeutics.

Es ist mir eine Ehre, als Mitglied in das Board of Directors von Defence Therapeutics einzutreten. Die Accum®-Technologieplattform von Defence weist meiner Ansicht nach ein großes Potenzial für die Entwicklung zielgerichteter radiopharmazeutischer Therapien auf, so Dr. Svetlana Selivanova.

Das Unternehmen hat Dr. Svetlana Selivanova 100.000 Incentive-Aktienoptionen in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Aktienoptionsplans von Defence gewährt. Jede Aktienoption wird sofort unverfallbar und kann über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zuteilungsdatum zu einem Preis von 60 Cents pro Aktie ausgeübt werden.

Das Unternehmen möchte ferner mitteilen, dass Dr. Raimar Lobenberg aus dem Board of Directors zurücktritt. Das Unternehmen dankt Dr. Lobenberg für seine wertvolle Mitarbeit im Board of Directors.

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten und ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Radioimmunkonjugaten oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht, sowie Impfantigenen. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

