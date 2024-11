Trump: Musk und Ramaswamy sollen US-Behörden effizienter machen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump betraut mit dem Tech-Milliardär Elon Musk und dem ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy zwei prominente Unterstützer aus der Privatwirtschaft mit der Leitung einer neu geschaffenen Abteilung für Regierungseffizienz.

Musk und Ramaswamy sollen "den Weg für meine Regierung ebnen, um Bürokratie abzubauen, übermäßige Regulierungen abzuschaffen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und Bundesbehörden umzustrukturieren", teilte Trump am Dienstag auf Musks Kurznachrichtendienst X mit. Die Abteilung werde "außerhalb der Regierung" arbeiten und Mitarbeiter des Weißen Hauses bei der Überarbeitung der Bundesbehörden beraten. Ziel sei es, einen "unternehmerischen Ansatz" in die Regierungsarbeit zu bringen, der beispiellos sei. Trump kündigte an, dass die Arbeit bis zum 4. Juli 2026 abgeschlossen sein solle - als "Geschenk" zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Musk ist als CEO von Tesla und SpaceX für seine innovativen Ansätze in der Technologiebranche bekannt. Er gilt laut Forbes als der reichste Mensch der Welt und hat Trumps Präsidentschaftskampagne mit Millionenbeträgen und Wahlkampfauftritten unterstützt. "Das wird Schockwellen durch das System senden, an alle, die an der Verschwendung von Steuergeldern beteiligt sind, und das sind eine Menge Leute!", sagte Musk laut Trumps Erklärung. Trump bezeichnete die Initiative als das potenzielle "Manhattan-Projekt unserer Zeit", in Anspielung auf das US-Programm zum Bau der Atombombe, das zum Ende des Zweiten Weltkriegs beitrug. Trump hatte während des Wahlkampfs angekündigt, Musk eine Rolle in der Regierung anbieten zu wollen.

Das Akronym der neuen Abteilung DOGE (Department of Government Efficiency) ist eine Anspielung auf die Kryptowährung Dogecoin. Musk hat mehrfach über die von ihm sogenannte "Kryptowährung des Volkes" getwittert und damit häufig den Preis beeinflusst. Musk selbst teilte die Ankündigung auf seinem X-Account und kommentierte: "The merch will be (fire)" mit mehreren Feuerzeichen in Anspielung darauf, dass die Merchandise-Artikel extrem beliebt und begehrt sein werden. Die Leute würden nicht verstehen, welche Auswirkungen diese Aktion oder Ankündigung haben würde.

Ramaswamy, ein Biotech-Unternehmer, trat bei den republikanischen Vorwahlen 2024 als politischer Außenseiter an und ist ein erfolgreicher Autor, der sich in der Vergangenheit für marktorientierte Reformen eingesetzt hat. Er unterstützte Trump nach seinem Ausscheiden aus dem Rennen. "Wir werden sie nicht sanft angehen, @elonmusk", schrieb Ramaswamy auf X nach der Ankündigung.

