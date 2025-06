Insider: Porsche prüft Verkauf von Beratung MHP

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche prüft einem Insider zufolge einen Verkauf seiner IT- und Managementberatung MHP.

Der Prozess sei in einem frühen Stadium, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Freitag. Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf Insider, der Markt sei bereits sondiert worden, bislang ohne Ergebnis. Die Bewertung könne bei mehr als einer Milliarde Euro für das gesamte Unternehmen liegen. Ein Mandat sei nicht vergeben worden, hieß es in der Zeitung. Als möglicher Berater gelte die Investmentbank Lazard.

Porsche erklärte dazu, das Unternehmen bewerte kontinuierlich potenzielle Optimierungen für seine Beteiligungen. Eine Stellungnahme zu vertraulichen Vorgängen lehnte Porsche ab. Eine Sprecherin von MHP-Chef Federico Magno sagte der Zeitung, man prüfe "kontinuierlich Finanzierungsmöglichkeiten und Veränderungen in der Shareholder-Struktur". Lazard äußerte sich nicht.

Über einen Verkauf von MHP wird bereits seit Längerem spekuliert. Als mögliche Käufer gelten sowohl strategische Investoren wie andere Managementberatungen als auch Finanzinvestoren.

