Apple-Zulieferer Foxconn mit Gewinnschub - KI-Optimismus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Taipeh (Reuters) - Nach einem überraschend deutlichen Gewinnplus hat Foxconn ein anhaltendes "signifikantes" Wachstum in Aussicht gestellt.

Die Hälfte davon werde die Produktion von Servern für Künstliche Intelligenz (KI) beisteuern, teilte der weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger am Donnerstag mit. Bei diesen Hochleistungsrechnern strebt der taiwanische Konzern im kommenden Jahr einen weltweiten Marktanteil von mindestens 40 Prozent an. "Wir stellen ausreichend Produktionskapazitäten bereit, um die irre Nachfrage zu bedienen." Detaillierte Prognosen lieferte das offiziell Hon Hai genannte Unternehmen wie üblich nicht.

Im abgelaufenen Quartal steigerte der Apple- und Nvidia-Zulieferer den Reingewinn um 14 Prozent auf umgerechnet 1,44 Milliarden Euro. Das ist das fünfte Quartal mit einem Ergebnisanstieg in Folge. Im vergangenen Monat hatte Foxconn dank des KI-Booms für das dritte Quartal einen Rekordumsatz bekanntgegeben. Außerdem will das Unternehmen für den Weltmarktführer bei KI-Prozessoren Nvidia eine Fabrik in Mexiko bauen.

Die möglichen Auswirkungen des Sieges von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen kann Foxconn nach eigenen Aussagen noch nicht abschätzen. "Unsere Investitionspläne für die USA sind langfristig und stabil", betonte der Konzern. Die Aussichten für das dortige Geschäft seien positiv.

(Bericht von Yimou Lee, Faith Hung und Ben Blanchard; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)