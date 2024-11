BayernLB steigert Gewinn und Risikovorsorge

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die BayernLB hat trotz zunehmender Risiken bei Immobilienkrediten ihren Gewinn spürbar gesteigert.

Nach neun Monaten kletterte das Ergebnis vor Steuern um 4,5 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie die Landesbank am Donnerstag in München mitteilte. Rund zwei Drittel trug Deutschlands zweitgrößte Direktbank DKB dazu bei - und erreichte 882 (Vorjahr: 857) Millionen Euro. "Wir konnten unser Ergebnis mit Rückenwind aus der Zinssituation sowie aufgrund von Einmalerträgen im Vergleich zum Vorjahr steigern", sagte Vorstandschef Stephan Winkelmeier. Für 2024 insgesamt erwartet die BayernLB einen Vorsteuergewinn nahe des Vorjahreswertes von 1,44 Milliarden Euro.

Dabei musste die Landesbank für drohende Kreditausfälle bisher mit 263 (VJ: 28) Millionen Euro fast zehnmal so viel zurückstellen wie im Jahr zuvor. Das betraf vor allem die Immobilienfinanzierungs-Sparte mit Projektentwicklungen in Deutschland und Büroimmobilien in den USA. Bei der DKB gab es hier Vorkehrungen sowohl bei Privatkunden als auch aufgrund von Einzelfällen bei Geschäftskunden.

Der Zinsüberschuss lag rund neun Prozent niedriger bei knapp 2,1 Milliarden Euro, während der Provisionsüberschuss um 22 Prozent zulegte auf 407 Millionen Euro.

