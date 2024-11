Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG 14.11.2024 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2024 Kursziel: 2,50 EUR (zuvor: 2,70 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann 3U legt Q3-Zahlen vor - Senkung der Guidance für 2024 3U hat jüngst Q3-Zahlen vorgelegt, die leicht unter unseren Erwartungen lagen. Darüber hinaus wurde die FY-Guidance sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig reduziert (Umsatz: >55,0 Mio. EUR, zuvor: 58,0-62,0 Mio. EUR; EBITDA-Marge: 4 - 5%, zuvor: 7-8%). [Tabelle] Erfolgreiches Q3 des ITK-Segments: In Q3 konnte der ITK-Umsatz von 3,9 Mio. EUR auf 4,5 Mio. EUR um 15,7% yoy gesteigert werden. Dies ist neben einem organischen Wachstum im u.E. einstelligen Prozentbereich auch auf den anorganischen Beitrag der in 2023 übernomennen cs-Gruppe zurückzuführen, die im Vorjahresquartal lediglich einen Monat konsolidiert wurde. Das Q3-Segment-EBITDA konnte um 4,8% yoy auf 1,0 Mio. EUR gesteigert werden, sodass sich der akquisitionsbedingte Margenrückgang erwartungsgemäß fortsetzte (Q3/24: 22,5%; Vj.: 24,9%). Aktuell prüft 3U mehrere M&A-Transaktionen, die weitere Synergieeffekte durch Skalenvorteile mit sich bringen sollen. Ungünstige Witterungsbedingungen und anhaltend geringe Spotpreise belasten Renewables-Segment: Auch im traditionell windschwachen Q3 setzten sich die herausfordernden Rahmenbedingungen fort, sodass der Umsatz um 23,9% yoy auf 1,3 Mio. EUR (-23,9% yoy) und das EBITDA um 24,2% yoy auf 0,9 Mio. EUR fielen. Dies ist sowohl auf Preis- als auch Mengeneffekte zurückzuführen. So sanken die Stromerträge in Q3 um 10,7% yoy von 14,0 auf 12,5 GWh, während der durchschnittliche 9M-Absatzpreis um 31,0% yoy von 8,3 auf 5,7 ct/kWh zurückging. In Bezug auf das aktuelle Repowering in Langendorf befindet sich 3U weiter gänzlich im Plan und bestätigte das Go-Live Ende 2025. Zudem wurde ein 20-jähriges Darlehen über 63,8 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 4,05% fixiert, das die aktuelle Zwischenfinanzierung in 2025 ablösen und die Liquidität der 3U trotz hohem CAPEX u.E. weiter erhöhen wird. SHK-Segment wächst trotz schwachem Marktumfeld: Mit einem Umsatz von 7,4 Mio. EUR (+3,9% yoy) und einem EBITDA von -0,4 Mio. EUR (Vj.: -0,5 Mio. EUR) in Q3 verfehlte das SHK-Segment leicht unsere Erwartungen. Dabei lag die Rohmarge in Q3 bei 18,1% (Vj.: 16,9%). Angesichts der hohen Bevorratung im SHK-Segment gehen wir davon aus, dass die Rohmarge in Q4 angespannt sein wird, um, wie branchenüblich, Lagerbestände mit Rabatten zu veräußern. Prognosen angepasst: Angesichts des partiellen Abbaus der Windkraftanlagen in Langendorf und den bisher schwachen Windverhältnissen in Q4 sowie einer geringeren EBITDA-Erwartung im Segment SHK gehen wir in Q4 von einem negativen EBITDA i.H.v.-1,1 Mio. EUR und einem FY-EBITDA von 2,4 Mio. EUR aus. Unter der Erwartung, dass sich das SHK-Marktumfeld nicht aufhellt und die Strompreise auf aktuellem Niveau verbleiben, senken wir unsere EBITDA-Prognose in 2025 und haben die höhere Personalkostenbasis im Bereich erneuerbare Energien abgebildet. Fazit: 3U sieht sich weiter niedrigen Strompreisen und einer schwachen Baubzw. Renovierungsaktivität ausgesetzt. Indes schreitet das bedeutungsvolle Repowering in Langendorf voran, das ab 2026 zu zweistelligem Ergebniswachstum führen dürfte. Wir bestätigen unser DCF-/SOTP-basiertes Rating mit reduziertem Kursziel i.H.v. 2,50 EUR. 