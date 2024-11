Agentur: Putin pocht in Scholz-Telefonat auf Sicherheitsinteressen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz einem Medienbericht zufolge im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg die Sicherheitsinteressen seines Landes betont.

Sie müssten bei einem etwaigen Abkommen zur Ukraine ebenso berücksichtigt werden wie die neuen Realitäten am Boden und die Wurzeln des Konflikts, meldete die Nachrichtenagentur Tass am Freitag unter Berufung auf das Präsidialamt in Moskau. Das auf Betreiben Deutschlands abgehaltene Gespräch habe einen offenen Meinungsaustausch beinhaltet. Auch die Lage in Nahost sei Thema gewesen. Der Nachrichtenagentur Interfax zufolge wurde vereinbart, dass die jeweiligen Berater in Kontakt bleiben sollen.

Die Bundesregierung hatte zu dem Gespräch erklärt, Scholz habe den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt und Putin aufgefordert, diesen zu beenden. Der Kanzler habe zudem auf eine Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen mit der Ukraine mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens gedrängt. Es war das erste bekannte Gespräch der beiden Männer seit Dezember 2022.

