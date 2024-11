DAX® - Versöhnlicher Wochenabschluss?

„19.000/18.900 Punkte: Hier muss es halten“, titelten wir gestern an dieser Stelle. Und erneut hat die Kernunterstützungszone aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.117 Punkten), den horizontalen Unterstützungen bei 19.000/18.900 Punkten sowie dem unteren Bollinger Band (akt. bei 18.949 Punkten) ihre Bedeutung für den DAX® unter Beweis gestellt. Während das Vortagestief bei 18.839 Punkten inzwischen ein sog. „swing low“ darstellt, bilden die letzten drei Tageskerzen zusammen eine Candlestickumkehrformation in Form eines „morning stars“. Beide Verhaltensmuster lassen für den heutigen Freitag hoffen. Die im Wochenverlauf gerissene Abwärtskurslücke bei 19.340/19.382 Punkten definiert dabei einen wichtigen Widerstandsbereich, ehe die Hochs bei 19.547/19.564 Punkten wieder auf die Agenda rücken. Obwohl der gestrige Handelstag charttechnisch eine wesentliche Entspannung brachte, gilt es die eingangs erwähnte Bastion auch in Zukunft unbedingt zu verteidigen. Schließlich definiert diese Schlüsselzone die Schwelle, wo die derzeit gültige Schiebezone zwischen 19.600 Punkten und 18.900 Punkten in eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation umschlagen würde.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

