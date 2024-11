EQS-News: Alpha Augmented Services AG gewinnt Air Cargo Sustainability Award der TIACA in der Kategorie Start-up / Small Business

EQS-News: ALPHA Augmented Services AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Alpha Augmented für Reduzierung von CO2-Emissionen, Kosten und Verpackungsmaterial mit dem Award ausgezeichnet

Hochkarätige Jury aus Industrieexperten wählte Alpha Augmented aus

Übergabe des Awards auf dem Air Cargo Forum in Miami

Massimo Rossetti, CEO von Alpha Augmented: „Award ist Ansporn und Bestätigung für unser Produkt und das ganze Team“

Zug (Schweiz) / Miami (USA), 15. November 2024. Alpha Augmented Services AG (Alpha Augmented), ein globaler Pionier im Bereich der softwaregesteuerten Lieferkettenoptimierung, ist Gewinner des diesjährigen Sustainability Awards der TIACA in der Kategorie Start-up / Small Business. Mit dem mit 10.000 US-Dollar dotierten Preis würdigt der internationale Luftfrachtverband (The International Air Cargo Association) die Verringerung von sowohl CO2-Emission als auch Lieferkosten und Verpackungsmaterial durch die Alpha Augmented-Lösung.

Alpha Augmented war einer von drei Finalisten in der Kategorie Start-up / Small Business. Die Jury bestand aus hochkarätigen Industrieexperten u.a. der führenden internationalen Verbände im Bereich Fracht, Luftfahrt und Luftfracht, wie FIATA, ASA und IATA. Zu den Nominierungskriterien zählen neben dem Beitrag der Unternehmen zur Nachhaltigkeitstransformation der Luftfrachtindustrie u.a. auch die Auswirkungen der jeweiligen Lösungen auf die Gesellschaft und die Industrie, deren einfache Umsetzung, Innovation und der „Wow-Faktor“.

Mit der AI-gestützten SaaS-Lösung von Alpha Augmented sind Industrie-, Handels- und Logistikunternehmen in der Lage, ihre gesamte Lieferkette zu analysieren und bezüglich CO2-Emissionen und Kosten signifikant zu optimieren. Die durchschnittlichen Einsparungen beim CO2-Ausstoß belaufen sich dabei auf bis zu 20 Prozent – gleichzeitig können die Kosten entlang der Lieferkette durchschnittlich um bis zu 20 Prozent reduziert werden. Die Lösung von Alpha Augmented ist nach der einfachen Implementierung hochgradig automatisiert und benötigt nahezu keinerlei menschliche Eingriffe mehr, um die genannten positiven Effekte zu erzielen.

Massimo Rossetti, CEO von Alpha Augmented, nahm den Air Cargo Sustainability Award für die Gesellschaft auf dem Air Cargo Forum in Miami, Florida, entgegen, das am 14. November 2024 zu Ende ging. Massimo Rossetti erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass Alpha Augmented mit diesem renommierten internationalen Award im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet wird. Der Preis zeigt uns, dass wir mit unserer Lösung auf dem richtigen Weg sind, um die Logistik in Bezug auf Schadstoffvermeidung und Kostensenkung nachhaltig zu verändern. Wir können Lieferketten konkret messbar umweltfreundlicher und kostengünstiger gestalten.“

Alpha Augmented wird zu einem Zeitpunkt mit dem Sustainability Award ausgezeichnet, zu dem die Zahl der Kunden und Partner weltweit wächst und das Interesse an der Lösung des Unternehmens stetig zunimmt. Bereits heute zählen internationale Konzerne wie u.a. Western Digital Inc. und Sonova Holding AG zu den Kunden des Unternehmens. Weltweit verfügt Alpha Augmented zudem über ein globales Netzwerk renommierter Partner, zu denen u.a. UPS, DP World, SCAN Global Logistics, SEKO Worldwide, KPMG, JAS und SPARQ360 zählen. Das Unternehmen wurde 2020 von Massimo Rossetti, Laurin Paech und Joachim Paech gegründet. Es hat aktuell Standorte in den USA, Europa und Asien.

Über Alpha Augmented Services

ALPHA Augmented Services ist cloud based SaaS für die Logistik. Mit AI und Machine Learning optimieren wir die komplette Supply Chain und sparen nachweislich bis zu 20% der Kosten und bis zu 20% der CO2 Emission ein. Gleichzeitig wird das Warehouse bis zu 35% optimiert. Die Bepackung von Palette und Container wird bis zu 40% schneller. Die Produktivitätsgewinne liegen bis zu 40%. Die Software ist komplett automatisiert und benötigt keine weiteren Eingriffe der Supply Chain Mitarbeiter. Im Idealfall erfolgt die Implementierungszeit innerhalb weniger Wochen. Alpha Augmented Services wurde im Jahr 2020 von Massimo Rossetti, Laurin Paech und Joachim Paech gegründet. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Nordamerika, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alphaaugmented.com.

Pressekontakt Alpha Augmented Services AG

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

alpha@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 90550552

