EUR/USD - Achtung: Jahrestief!

Die letzten beiden Monate hatten es für das Währungspaar EUR/USD in sich. So musste die europäische Einheitswährung im Vergleich zum Greenback Kursverluste vom Jahreshoch bei gut 1,12 USD auf lediglich noch 1,05 USD verkraften. Letzteres geht mit dem Rutsch unter das Apriltief bei 1,0599 USD und einem neuen Jahrestief einher. Mit anderen Worten: Das Währungspaar hat einmal im Schnelldurchlauf die gesamte Jahreshandelsspanne durchlaufen. Charttechnisch rückt damit das Tief vom Oktober 2023 bei 1,0447 USD in den Fokus. Dabei wird die Bedeutung dieser Schlüsselunterstützung durch die Tiefs der Jahre 2015/16/17 noch zusätzlich untermauert. Bei einem Bruch dieser Bastion würde die noch bestehende Schiebezone der letzten beide Jahre zwischen knapp 1,05 USD und gut 1,12 USD in eine Topbildung umschlagen (siehe Chart). Aufgrund der ausgeprägten Seitwärtsphase dürfte ein neuer Trend im Ausbruchsfall schnell und dynamisch ausfallen. Dafür sprechen auch die historisch eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder. Das Abschlagspotenzial – abgeleitet aus der drohenden Topformation – lässt sich bei einer negativen Weichenstellung auf rund 8 US-Cents taxieren. Entsprechend muss diese Bastion unbedingt verteidigt werden!

EUR/USD (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

