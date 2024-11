Mögliches Datenleck: Statistisches Bundesamt nimmt Meldesystem vom Netz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das Statistische Bundesamt hat nach Hinweisen auf ein mögliches Datenleck sein Meldesystem bis auf weiteres vom Netz genommen.

Die Sicherheitsbehörden wurden eingeschaltet, wie die in Wiesbaden ansässige Behörde am Freitag mitteilte. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) analysiere den Sachverhalt. "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor", hieß es.

Das BSI wollte sich auf Nachfrage nicht näher zu dem Vorfall äußern. "Die Analyse läuft", sagte ein Sprecher lediglich.

Aktuell gibt es den Angaben nach auch keine Hinweise darauf, ob die Systeme der Bundesländer betroffen sind. "Rein vorsorglich haben jedoch die Länder bis zur Aufklärung des Sachverhalts ihre Systeme ebenfalls vom Netz genommen", so das Statistikamt.

Bei dem betroffenen Meldesystem handelt es sich um das sogenannte IDEV (Internet Datenerhebung im Statistischen Verbund). Das ist ein Internetportal, über das Meldungen zu verschiedenen amtlichen Statistiken an die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder übermittelt werden können. "Die vorgeschriebenen Meldefristen sind bis zur Klärung des Sachverhalts ausgesetzt", erklärte das Bundesamt.

