Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Friedrich Merz Wehrpflichtforderung

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Friedrich Merz Wehrpflichtforderung:

"Der CDU-Chef sollte sich überlegen, ob er der Richtige ist, um mit den jungen Menschen über die Wehrpflicht zu sprechen. Zufriedene Soldaten mit guter Ausrüstung und Besoldung böten hier denkbar bessere Argumente, wenn es um den aktiven Dienst an der Waffe geht. Was zum eigentlichen, dringenden Problem der Bundeswehr führt - ihrer schnellen Einsatzbereitschaft und Kampfkraft im NATO-Verbund. Dafür müssen die bereits aktiven Soldaten endlich mit genügend Material und Munition ausgestattet werden. Die Erfassung hunderttausender junger Männer löst dieses Problem nicht, es bindet Kapazitäten und Gelder, die in der Truppe selbst gebraucht werden."/yyzz/DP/he