GNW-Adhoc: Innere Mongolei hat Wintertourismus-Saison 2024-2025 eröffnet - Winterwunderland lädt zu romantischem Ausflug ein

^HULUNBUIR, China, Nov. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 7. November hat die Innere Mongolei ihre Wintertourismus-Saison 2024-2025 mit dem Start der ?Song Tour of Inner Mongolia - Joyful Ice and Snow Season" (Liederreise durch die Innere Mongolei - Eis- und Schneesaison voller Freude) in der Stadt Yakeshi eröffnet. Die vom Department of Culture and Tourism of Inner Mongolia Autonomous Region organisierte Veranstaltung markiert den Beginn eines spektakulären Winters in der autonomen Region. Wenn die nördliche Grenze vom pulsierenden Frühling, dem warmen Sommer und dem leuchtenden Herbst in den silbrigen Mantel des Winters übergeht. Zarte Schneeflocken rieseln herab, bestäuben die Dachfenster der Jurte, die Mäntel der Hirten und die Wimpern der Pferde und laden die Besucher zu einem romantischen Winterabenteuer ein. Früher Beginn des Wintertourismus Der Winter in der Inneren Mongolei ist alles andere als eine einfarbig weiße Landschaft. Stattdessen ist er wie eine Leinwand, die mit lebendigen Aktivitäten und durchdachten Dienstleistungen bemalt ist. Die Region plant, ihr Wintertourismusangebot in den nächsten fünf Monaten in drei Phasen zu präsentieren. In der ersten Phase sind Aktivitäten in Hulunbuir, der Xing'an-Liga und der Stadt Ulanqab vorgesehen. Die zweite Phase beginnt am 20. November und umfasst Veranstaltungen in Hohhot, Chifeng, Baotou und Ordos. Die letzte Phase beginnt am 1. Dezember und umfasst Tongliao, die Xilingol-Liga, Bayannur, Wuhai und die Alxa-Liga. Ein Winterwunderland von Osten nach Westen Hulunbuir bietet aufregende Erlebnisse wie die ?Wildnisüberquerung des Phoenix- Bergs" und ?Eis- und Schneereise - Phoenix Abenteuer". Die Besucher können in der Vorstellung ?Aoluguya-Migration" die Geheimnisse der Rentierzüchterstämme entdecken oder eine einzigartige ?Waldmärchenhochzeit" erleben. Wer es ruhiger mag, findet in den gemütlichen Hütten in den verschneiten Wäldern einen ruhigen Rückzugsort inmitten der Natur. Die Xing'an-Liga bietet eine Fülle an Winteraktivitäten, darunter tägliche Ulan- Muqir-Aufführungen, Eis- und Schneefestivals, heiße Quellen, Neujahrsfeiern und das traditionelle Eis- und Schnee-Nadam. Besucher können auch Zugkonzerte, märchenhafte Veranstaltungen und temperamentvolle Schneeballschlachten genießen. Ein Höhepunkt ist das extreme Temperaturerlebnis mit einer Flussfahrt bei -40 Grad Celsius und einem anschließenden Bad in den Becken der heißen Quellen - ein Temperaturunterschied von 70 Grad, der vor allem Besucher aus wärmeren Klimazonen faszinieren wird. Die Stadt Ulanqab präsentiert ihre winterlichen Reize unter dem Motto ?Eine Einladung zu Eis und Schnee aus der Inneren Mongolei - In den Westen zum Skifahren". Rund um den Hauptausbruchsort des Wulanhada-Vulkans und sieben landschaftlich reizvollen Routen werden in der Stadt 100 Veranstaltungen in über 100 Tagen stattfinden und die Vorfreude der Besucher steigern. Ganz gleich, ob die Besucher auf der Suche nach Nervenkitzel beim Skifahren sind oder sich für Fotografie, Kulinarik oder kulturelle Erlebnisse interessieren, Ulanqab verspricht unvergessliche Erinnerungen. In der Stadt Hohhot findet das Festival ?Song Tour of Inner Mongolia - Ice and Snow Joy in the Green City" (Liederreise durch die Innere Mongolei - Eis- und Schneesaison voller Freude) statt, eine lebendige Mischung aus Volkstraditionen und moderner Unterhaltung. Die Winteraktivitäten in der Region bieten Einheimischen und Touristen einen Vorgeschmack auf den Charme der Jahreszeit und die Traditionen des neuen Jahres. Die Stadt Chifeng präsentiert acht erstklassige Tourismusrouten mit Skifahren, Selbstfahrerabenteuern, Obstsammeln und Neujahrsbräuchen und lädt die Besucher ein, in die Winterlandschaft einzutauchen. Das Kulturprogramm der Stadt Baotou umfasst ?Die Wunder des Gelben Flusses bewundern - das Treibeis von Baotou beobachten", Silvesterkonzerte und Galas in den Flussdörfern, die die Kultur des Gelben Flusses nahtlos mit den Winterfestlichkeiten verbinden. Ordos stellt zwei aufregende neue Projekte vor: ?Schneedorf in der warmen Stadt" und ?Eis- und Schneenachtleben in der warmen Stadt", die den Besuchern eine Reihe von Winterunterhaltungsmöglichkeiten bieten. Im Dezember werden Städte und Gemeinden in der ganzen Inneren Mongolei, darunter auch Tongliao und Xilingol, ihre eigenen Eis- und Schneeaktivitäten vorstellen und die vielfältigen Winterlandschaften der Region von Osten nach Westen präsentieren. Melodien auf offener Straße In diesem Jahr bietet die Innere Mongolei 25 einzigartige Wintertourismusrouten an, darunter die landschaftlich reizvolle Grenzautobahn ?Das Schönste der 331" und die abenteuerliche Selbstfahrertour ?Spannende Eis- und Schneeüberquerung" durch Xing'an, die sich an Reiseliebhaber richtet, die auf der Suche nach abwechslungsreichen Erfahrungen sind. Die winterliche Schönheit der Region reicht vom weitläufigen Hulunbuir-Grasland bis zum schneebedeckten Großen Khingan-Wald, vom rätselhaften Arxan-Tianchi-See bis zum historischen Schlachtfeld von Wulanbutong. Jedes Reiseziel glänzt wie ein Juwel in einer unberührten Winterlandschaft und bietet dem Besucher das Rieseln der Schneeflocken, die sanften Geräusche schneebedeckter Äste, Begegnungen mit Pferden und Hirten und Momente der Ruhe und Besinnlichkeit. Jenseits der verschneiten Landschaften ist die Innere Mongolei voller Melodien. Die ?Liederreise durch die Innere Mongolei" bildet das Herzstück dieser Wintersaison, wobei Veranstaltungen wie der ?Wettbewerb um den Silbernen Winterliederkönig des Hulunbuir-Graslands" Musik und Winterlandschaft zu einem einzigartigen Soundtrack verschmelzen. Zusätzliche musikalische Touren werden ein reichhaltiges, lebendiges Bild des Wintertourismusangebots der Inneren Mongolei vermitteln. Quelle: The Department of Culture and Tourism of Inner Mongolia Autonomous Region °