ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Bundestag dürfte in diesem Jahr wohl noch etwa vierzig Rüstungsprojekte in Gang bringen, schrieb Analyst Simon Keller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Meldung von cpm Defence Network./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 08:28 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2024 / 08:28 / MEZ

