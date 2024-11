Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG - von Montega AG 18.11.2024 / 17:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Unternehmen: Wüstenrot und Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.11.2024 Kursziel: 21,00 EUR (zuvor: 22,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Hohe Schäden belasten auch Q3-Ergebnis W&W hat letzten Freitag 9M-Zahlen veröffentlicht, die insgesamt unter unseren Erwartungen lagen. Dabei wirkten sich auch in Q3 hohe Schäden im Bereich Sachversicherung negativ auf das Ergebnis aus, die von den positiven Ergebnisbeiträgen der anderen beiden operativen Segmente nur partiell ausgeglichen werden konnten. Vielmehr führten das Ergebnis der sonstigen Aktivitäten sowie Steuereffekte zum positiven Q3-Ergebnis. [Tabelle] Sachversicherung erneut mit wetterbedingtem Verlust: Auch im dritten Quartal konnte W&W im wichtigsten Segment nicht in die Gewinnspur zurückfinden. Mit einem Verlust von 36 Mio. EUR fiel dieser zwar geringer als im Vorjahr aus (-50 Mio. EUR), lag insgesamt aber deutlich unter unseren Erwartungen. Nach 9M beläuft sich der Segmentverlust auf 115 Mio. EUR bei einer Combined Ratio von 105,1% (Vj.: 99,0%). Da das geringe Ergebnis auf außergewöhnlich hohe Schäden bzw. die hohe Inflation in den Vorquartalen zurückzuführen ist und W&W, wie die gesamte Branche, die Prämien kurzfristig nochmals zweistellig erhöhen dürfte (MONe: +15%), gehen wir unverändert von einer Ergebnisnormalisierung in 2025 aus. Personenversicherung trifft Erwartungen: Das Ergebnis der Personenversicherung lag mit 11 Mio. EUR weiter auf hohem Niveau, was u.a. auf das vorteilhafte Zinsumfeld zurückzuführen ist. Die vertragliche Servicemarge (VSM) stieg in Q3 aufgrund positiver Bewertungseffekte leicht von 1,557 auf 1,601 Mrd. EUR qoq. Das Q3-Neugeschäft i.H.v. 13 Mio. EUR konnte den VSM-Rückgang durch auslaufende Verträge i.H.v. 24 Mio. EUR wie in den Vorquartalen erwartungsgemäß nicht gänzlich kompensieren. Segment Wohnen weiter von inverser Zinsstrukturkurve belastet: Mit einem Segmentergebnis von 10 Mio. EUR in Q3 traf der Geschäftsbereich Wohnen unsere Erwartungen. Dabei setzte sich die divergierende Entwicklung im Neugeschäft fort. Während das Kreditneugeschäft von niedrigem Niveau anzog (Q3/24: +16,2% yoy auf 1,2 Mrd. EUR), lag das Brutto-Bausparneugeschäft in Q3/24 mit 2,6 Mrd. EUR wie erwartet unter dem Rekordniveau des Vorjahres (4,8 Mrd. EUR) und bestätigte das Volumen des Vorquartals (2,5 Mrd. EUR). Das eingelöste Bausparneugeschäft lag mit 2,4 Mrd. EUR ebenso unter dem Vorjahr (3,7 Mrd. EUR). Insgesamt kann Wüstenrot aktuell weiterhin nicht seine gänzliche Ertragskraft entfalten. Hierfür bedarf es neben einem positiven Zinsumfeld ebenso einer normalen Zinsstrukturkurve, die aktuell nicht gegeben ist, um die Fristentransformation zu ermöglichen. Wir gehen davon aus, dass sich das Segmentergebnis in einem positiven Zinsumfeld ohne Belastungen der inversen Zinsstruktur auf ~80-100 Mio. EUR belaufen könnte. Fazit: Nach 9M befindet sich W&W ergebnisseitig nur marginal in der Gewinnzone und damit unter unseren Erwartungen. Zwar dürfte der Konzern in Q4 einen zweistelligen Mio.-Gewinn erzielen, im FY jedoch insgesamt ein geringeres EPS als bisher erwartet erreichen. Trotz dieser Entwicklung wurde die Dividende i.H.v. 0,65 EUR für das laufende GJ wiederholt bestätigt (Dividendenrendite 5,5%). Mit einer Normalisierung der Schäden sowie den geplanten Prämienerhöhungen dürfte W&W 2025 wieder einen Konzerngewinn im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaften. Wir bestätigen unser Rating 'Kaufen' mit einem angepassten Kursziel i.H.v. 21,00 EUR. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31359.pdf