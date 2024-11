Shopify - Wiederentdeckte Aufwärtsdynamik

Mitte August machten wir bei der Shopify-Aktie nicht nur eine klassische Korrekturflagge, sondern auch ein ganz besonderes Kerzenmuster in Form eines 12-fachen „bullish engulfing“(!) aus (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. August). Diese besondere Konstellation hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Mehr noch: Die abgelaufene Woche bringt nun erneut eine sehr dynamische, weiße Wochenkerze. Wiederholt sich also die Geschichte? Charttechnisch geht diese Entwicklung mit einem Spurt über das Februarhoch bei 91,57 USD einher – und zwar per Aufwärtsgap (87,26 USD zu 88,71 USD). Da auch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke (Levy) „grünes Licht“ signalisieren, können Anlegerinnen und Anleger von einem intakten Aufwärtstrend ausgehen. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 130 USD markieren dabei das nächste Anlaufziel, ehe die Parallele zum Aufwärtstrend seit Oktober 2022 (akt. bei 139,51 USD) wieder auf die Agenda rückt. Aber auch unter Money Management-Aspekten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements zur Gewinnsicherung auf das Niveau des o. g. Februarhochs nachziehen.

Shopify (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shopify

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.