DAX® - Deckungsgleiche Hochs als Taktgeber

Die Bastion bei 19.000/18.900 Punkten hat der DAX® zuletzt einer erfolgreichen Belastungsprobe unterzogen. Auf Basis der horizontalen Rückzugsmarken sowie des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 18.958 Punkten) haben die deutschen Standardwerte dann ein Kerzenumkehrmuster in Form eines sog. „morning stars“ ausgeprägt. Auf die Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.151 Punkten) blieben Anschlusskäufe allerdings aus und es folgten vielmehr zwei „inside days“. Mit anderen Worten: Der DAX® verblieb zuletzt zwei Mal in Folge innerhalb der Handelsspanne vom vergangenen Donnerstag. Gleichzeitig fallen die letzten drei Tageshochs ins Auge, welche das Aktienbarometer in einer engen Handelsspanne zwischen 19.279 und 19.308 Punkten ausgeprägt haben. Deshalb definieren wir einen Spurt über diese Hürden als Signalgeber für eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung. Als Belohnung winkt im Erfolgsfall ein zeitnahes Schließen der Abwärtskurslücke bei 19.340/19.382 Punkten. Auf der Unterseite gilt es dagegen weiterhin, die eingangs beschriebene Bastion bei 19.000/18.900 Punkten unbedingt zu verteidigen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

