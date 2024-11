Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG 19.11.2024 / 12:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.11.2024 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Beeindruckende Ergebnisentwicklung in Q3 deutlich über den Erwartungen - Schätzungen erneut angehoben Die Cantourage Group SE hat jüngst die Q3-Umsatzzahlen bestätigt und das EBITDA für die ersten drei Quartale veröffentlicht, das unsere Erwartungen erneut deutlich übertraf. Mit einer EBITDA-Marge von 10,6% im dritten Quartal zeigt sich die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells eindrucksvoll. Wir haben unsere Prognose für 2024 entsprechend nochmals angehoben. Bereits am 9. Oktober hatte das Unternehmen die Q3-Umsatzentwicklung gemeldet, die unsere Erwartungen sowie die Vorjahreszahlen (+130%) deutlich übertraf. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Cannabistherapien zurückzuführen, die durch die Legalisierung in Deutschland weiter an Dynamik gewonnen hat. Für 2024 rechnet Cantourage weiterhin mit einem Umsatz von mindestens 40 Mio. EUR, wobei eine Überschreitung u.E. visibel ist. Noch erfreulicher als die Umsatzentwicklung erweist sich die Ergebnisentwicklung, die mit einem EBITDA von 1,4 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 10,6% im dritten Quartal nochmal stärker ausfiel als von uns erwartet. Zusammen mit den ebenfalls berichteten und vorher noch nicht publizierten Ergebnissen aus H1 (EBITDA: 0,7 Mio. EUR) liegt das EBITDA von 2,1 Mio. EUR in 9M bereits über unserer bisherigen Schätzung für das Gesamtjahr. Wir haben entsprechend unserer Ergebnisprognose für 2024 erneut angehoben. Unsere Prognosen für 2025 ff. belassen wir aufgrund der politischen Unsicherheit jedoch vorerst unverändert. Politische Risiken u.E. überbewertet: Trotz der zuletzt starken Entwicklungen des Unternehmens konnte sich der Aktienkurs seit den negativen Aussagen von Friedrich Merz zum CanG nicht erholen. Darüber hinaus legt der Bruch der Ampelregierung einer Kurserholung erneut Steine in den Weg. Der vorgezogene Wahltermin und eine mögliche CDU-Regierungsbeteiligung könnten eine eventuelle Gesetztesanpassung früher als erwartet möglich machen. Da die Cantourage ausschließlich mit medizinischem Cannabis handelt, würde eine Rückkehr zum Status vor dem 1. April 2024 das Geschäftsmodell nicht gefährden. Allerdings dürfte die Rückkehr zur Klassifizierung von Cannabis als Betäubungsmittel die ärztliche Verordnung wieder erschweren. Auch in einem solchen Szenario wären allerdings im Anbetracht der Umsatzentwicklung von Cantourage vor der Legalisierung sowie dem mittlerweile ebenfalls dynamisch wachsenden Geschäft in UK deutlich zweistellige Wachstumsraten realistisch und würden nach unserer Berechnung immer noch zu einem deutlichen Upside zum aktuellen Kursniveau führen. Fazit: Die Entwicklung der Topline ist weiter beeindruckend und die Ergebnisentwicklung zeigt die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells eindrucksvoll. Die politische Unsicherheit dürfte die Aktie von Cantourage hingegen weiterhin belasten. Da wir eine Rückkehr zum Status vor April 2024 auch bei einer Regierungsbeteiligung der CDU für unwahrscheinlich halten und die tatsächlichen Auswirkungen in einem solchen Fall als geringer einschätzen, als derzeit vom Markt eingepreist, bestätigen wir unser Kursziel von 11,00 EUR und die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 