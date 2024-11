DAX® - Erneute Belastungsprobe

Der DAX® mutet Anlegerinnen und Anlegern derzeit einiges zu. So kam es im Verlauf des gestrigen Schwächeanfalls nochmals zu einem neuen Verlaufstief (18.813 Punkte). Umso wichtiger war es, dass Anschlussverkäufe ausblieben und es vielmehr auf Basis der bekannten Kernhaltezone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 19.000/18.900 Punkten zu einer deutlichen Gegenbewegung kam. Dank dieser Entwicklung steht nach letzter Woche erneut eine Tageskerze mit markanter Lunte zu Buche (siehe Chart), wodurch der unterstützende Charakter der o. g. Bastion wieder einmal zementiert wird. Für eine wirkliche Entspannung sollte das Aktienbarometer aber die fast deckungsgleichen Tageshochs zwischen 19.279 und 19.308 Punkten überwinden. Der kurzfristige Durchschnitt der letzten 200 Stunden unterstreicht die Bedeutung dieser Signalmarken zusätzlich. Charttechnisch am wichtigsten ist aber, dass die angeführte Zone gleichzeitig die Nackenlinie eines kleinen Doppelbodens definiert. Um die Hoffnung auf eine untere Umkehr aufrechtzuerhalten, gilt es indes, die Schlüsselzone bei 19.000/18.900 Punkten unbedingt zu verteidigen. Ansonsten schlägt die größere Schiebezone der letzten Monate in eine größere Topformation um.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

