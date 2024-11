EQS-News: Coreo AG veräußert Immobilie in Bruchsal

EQS-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien

Coreo AG veräußert Immobilie in Bruchsal



20.11.2024 / 12:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main – 20. Nov 2024

Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6) hat ihre Immobilie in Bruchsal an einen institutionellen Investor veräußert. Der Verkauf erfolgte vor dem Hintergrund der anstehenden Refinanzierung und eines erhöhten Investitionsbedarfs. Das Signing erfolgte am heutigen Tag nahezu zum vollen Marktwert des Objekts. Mit dem Closing wird Anfang 2025 gerechnet.

Kontakt:

Coreo AG

Investor Relations

Bleichstraße 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0

20.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Bleichstraße 64 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2034885

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2034885 20.11.2024 CET/CEST