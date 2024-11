Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH 20.11.2024 / 15:25 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 20.11.2024 Target price: 31,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 34,00 auf EUR 31,00. Zusammenfassung: SFC Energy hat die Q3-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der Umsatz stieg um 11% J/J auf EUR34,3 Mio., und das bereinigte EBITDA wuchs überproportional (+24% auf EUR5,7 Mio., 15% über FBe). Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 17,3 % in den ersten neun Monaten erreichte SFC ein in der Branche bisher unerreichtes Profitabilitätsniveau. Das Unternehmen präzisierte seine Guidance mit einem Umsatz am unteren Ende der alten Guidance (jetzt: EUR142 Mio. - EUR145 Mio.) und einem bereinigten EBITDA am oberen Ende (jetzt: EUR20 Mio. - EUR21,5 Mio.). Das Management berichtete von einem starken Optimismus der US-Kunden (Verteidigung, öffentliche Sicherheit, Öl und Gas) nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen. Angesichts der aktuellen geopolitischen Unsicherheit, des schleppenden Wachstums in Europa und der niedriger als erwarteten Umsatzguidance für 2024 passen wir unsere Prognosen an. Wir erwarten weiterhin ein starkes Wachstum von SFC in den kommenden Jahren (2024E-2027E CAGR: +22%) aufgrund der hervorragenden Direktmethanol-Brennstoffzellenprodukte und der wachsenden globalen Kundenbasis. Zudem verfügt SFC über eine starke Bilanz, die es ermöglicht, als Konsolidierer in der Branche aufzutreten (siehe Übernahme von Ballard Power in Dänemark im Oktober). Weiteres anorganisches Wachstum ist noch nicht in unseren Prognosen berücksichtigt. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem neuen Kursziel von EUR31 (bisher: EUR34). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 34.00 to EUR 31.00. Abstract: SFC Energy reported Q3 figures and held a conference call. Revenue grew 11% y/y to EUR34.3m and adjusted EBITDA growth outpaced revenue growth (+24% y/y to EUR5.7m, 15% ahead of FBe). SFC reached an unparalleled level of profitability in the industry with a 9M adjusted EBITDA margin of 17.3%. The company specified guidance with sales towards the lower end of old guidance

(now: EUR142m - EUR145m) and adjusted EBITDA towards the upper end (now: EUR20m -

EUR21.5m). Management reported that US clients are very optimistic (defence, public security, oil & gas) following the victory of Donald Trump in the US presidential election. Given current geopolitical uncertainty, sluggish growth in Europe, and lower than expected 2024 revenue guidance, we adjust our forecasts. We still expect SFC to grow strongly in coming years (2024E-2027E CAGR: +22%) due to its outstanding direct methanol fuel cell products and its expanding global client base. Plus, a strong balance sheet gives SFC sufficient firepower to act as a consolidator in the sector (see deal with Ballard Power in Denmark in October). Further inorganic growth will come on top of our forecasts. An updated DCF model yields a new price target of EUR31 (previously: EUR34). We confirm our Buy recommendation.