OTS: Berlin Packaging / Berlin Packaging will seine Kapazitäten in ...

Berlin Packaging will seine Kapazitäten in Deutschland durch den Zusammenschluss mit der Rixius AG ausbauen (FOTO) Mailand (ots) - Übernahme zur Stärkung des Angebots an Industrieverpackungen Berlin Packaging, der weltweit größte Hybrid Packaging Supplier®, gab heute bekannt, dass er eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Rixius AG, ein in Deutschland ansässiger Anbieter, der auf Glas-, Kunststoffverpackungen, Verschlüsse und Zubehör in den DACH- und Benelux-Regionen spezialisiert ist, getroffen hat. Rixius bietet Verpackungslösungen für verschiedene Branchen an, darunter beispielsweise Kosmetik, Nahrungsergänzung, Lebensmittel & Gastro, Pharma sowie Technik & Industrie. Die Rixius AG wurde vor 145 Jahren von Peter Rixius in Mannheim, Deutschland, gegründet undwandelte sich von einem traditionellen Verpackungsgroßhändler zu einem Full-Service-Versorgungspartner. Jetzt bietet das Unternehmen ein breites Portfolio an Verpackungslösungen sowie eine Reihe von Serviceleistungen wie Beratung, individuelle Verpackung, Verpackungsgestaltung (z.B. Druck, Etikettierung), Rahmenverträge uvm. an. "Rixius steht für ständige Innovation, Nachhaltigkeit und hochwertige Verpackungen - die wichtigsten Säulen von Berlin Packaging. Gezielte Übernahmen spielen in unserer europäischen Wachstumsstrategie eine entscheidende Rolle und dieser Zusammenschluss mit Rixius wird nicht nur unsere Präsenz in Deutschland stärken, sondern auch das Angebot von Berlin Packaging für den industriellen Endmarkt erweitern", sagt Marcel Schröder, Senior Vice President der Region Nord, Berlin Packaging EMEA. "Wir sind stolz auf unsere Geschichte und unser Fachwissen und diese neue Partnerschaft wird unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern weitere aufregende Möglichkeiten eröffnen. Das hybride Geschäftsmodell und der Fokus auf Kundenorientierung von Berlin Packaging passen hervorragend zu uns", ergänzt Wolfgang Luckhardt, CEO von Rixius. Die private Beteiligungsgesellschaft BWK ist seit 2007 Hauptaktionär von Rixius und wird seine Beteiligung an dem Unternehmen nach Abschluss des Verkaufs an Berlin Packaging beenden. Während der Investitionsperiode verzeichnete Rixius ein stabiles Wachstum bei Umsatz und Rentabilität. Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im 4. Quartal abgeschlossen sein. Pressekontakt: mailto:berlinpackagingPR-ITA@omnicomprgroup.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122384/5912935 OTS: Berlin Packaging