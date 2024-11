Trump nominiert TV-Arzt Oz für Schlüsselposition im US-Gesundheitssystem

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den TV-Arzt Mehmet Oz als Leiter der Gesundheitsbehörde Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) nominiert.

Die Behörde verwaltet ein jährliches Budget von 2,6 Billionen Dollar und spielt eine zentrale Rolle im US-Gesundheitssystem. Trump, der den Chirurgen bereits bei dessen erfolgloser Kandidatur für den US-Senat in Pennsylvania im Jahr 2022 unterstützt hatte, erklärte, dass Oz eng mit Robert F. Kennedy Jr. zusammenarbeiten werde. Dieser war für die Leitung des Gesundheitsministeriums nominiert worden.

Trump kündigte am Dienstag an, dass Oz und Kennedy gemeinsam Verschwendung und Betrug im Gesundheitssystem bekämpfen würden. "Unser kaputtes Gesundheitssystem schadet jedem einzelnen Amerikaner und belastet den Haushalt unseres Landes."

Die CMS verantwortet das staatliche Krankenversicherungsprogramm Medicare für Senioren und Menschen mit Behinderung sowie Medicaid, die Versicherung für einkommensschwache Menschen. Gemeinsam decken die Programme die medizinische Versorgung von über 140 Millionen Amerikanern ab. Die Behörde ist auch für einen Großteil der Versicherungsanmeldungen im Rahmen des Affordable Care Act (Obamacare) zuständig. Während Trump und andere Republikaner in der Vergangenheit versucht hatten, das Gesetz abzuschaffen, sprechen sie inzwischen davon, es lediglich überarbeiten zu wollen.

Oz machte während der Corona-Pandemie als Kommentator bei Fox News Schlagzeilen und unterstützte umstrittene Behandlungsmethoden wie Hydroxychloroquin, ein Malariamittel, dessen Einsatz gegen Covid-19 auch Trump befürwortete. In den sozialen Medien kritisierte Oz die Corona-Politik der Biden-Regierung, insbesondere die Maskenpflicht, und warf ihr vor, wissenschaftliche Erkenntnisse zu ignorieren.

Neben Oz nominierte Trump die frühere Wrestling-Managerin Linda McMahon als Bildungsministerin - ein Amt, dessen Ministerium er ursprünglich abschaffen wollte. Trump lobte McMahon für ihren Einsatz als Vorstandsvorsitzende des America First Policy Institute (AFPI), wo sie in den letzten vier Jahren "unermüdlich für die Rechte von Eltern und die Einführung der allgemeinen Schulwahl in zwölf Bundesstaaten gekämpft" habe, um Kindern unabhängig von Einkommen oder Wohnort eine hochwertige Bildung zu ermöglichen. McMahon, Mitbegründerin und langjährige Geschäftsführerin der Wrestling-Federation WWE, gilt als enge Trump-Verbündete und war eine bedeutende Spenderin, als dieser erstmals für das Weiße Haus kandidierte.

Die Nominierung von Oz dürfte indes weniger Kritik aus der Pharmabranche hervorrufen als die von Kennedy, der als lautstarker Gegner der Industrie gilt, erklärte BMO-Analyst Evan Seigerman. Die Aktien großer US-Krankenversicherer wie UnitedHealth, Humana und Molina Healthcare stiegen nach der Bekanntgabe der Entscheidung im nachbörslichen Handel leicht um ein bis zwei Prozent.

