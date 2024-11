EQS-News: SureWerx wählt Intershop Commerce Plattform zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses für Händler

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SureWerx wählt Intershop Commerce Plattform zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses für Händler



Migration zu Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform zugunsten vereinfachter Produktsuche und erweiterter Self-Service-Optionen

Bereitstellung eines intuitiven „One-Stop“-Shops für eine optimierte Einkaufsabwicklung

Entwicklung maßgeschneiderter, mobil-optimierter Buyer Journeys zur Anpassung an die Bedürfnisse des modernen Käufers

Produktsuche unterstützt durch SPARQUE.AI für ein personalisiertes Erlebnis

Chicago (USA) / Vancouver (CAN), 21. November 2024 – SureWerx mit Sitz in Vancouver, Kanada und Chicago, Illinois, ist ein innovativer Hersteller mit über 15 führenden Marken, die PSA, Sicherheitsausrüstung und Werkzeuglösungen anbieten, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die Arbeitsbedingungen und die Produktivität verbessern. Das Unternehmen hat sich für Intershop entschieden, um die Unterstützung für seine Händler zu stärken und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Ein Teil der digitalen Transformationsstrategie von SureWerx konzentriert sich auf die Verbesserung der Fähigkeiten seiner Händler durch eine moderne, effiziente Self-Service-Plattform und verbesserten Kundenservice. Die bisherige Technologie zur Unterstützung eines Online-Shops für den kanadischen Markt hatte Einschränkungen in Bezug auf Benutzererlebnis und Leistung, die nicht mehr den Kundenerwartungen entsprachen und SureWerx letztendlich dazu veranlassten, eine neue E-Commerce-Plattform für seine globalen Geschäfte zu evaluieren.

Die neue Plattform ermöglicht es Händlern in den USA, Kanada und weltweit, Produkte rund um die Uhr Produkte einfach zu finden und zu kaufen. Händler können ihre Konten verwalten, Produktpreise und Verfügbarkeiten einsehen und Bestellungen aufgeben, wann immer es ihnen passt. Dieser Ansatz ermöglicht es den Kundenservice- und Vertriebsteams von SureWerx, mehr Zeit für Aktivitäten aufzuwenden, die die Händler besonders schätzen, wie z. B. komplexes Auftragsmanagement und ein umfassender Echtzeit-Kundensupport. Das Ergebnis ist ein hybrides Einkaufserlebnis, durch das die Kunden an ihren bevorzugten Interaktionspunkten erreicht werden.

Die Plattform wird eine außergewöhnliche Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten. Mit Intershops integrierter Such- und Empfehlungstechnologie auf Basis von SPARQUE.AI, nutzt SureWerx die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI), um eine personalisierte Produktsuche und ein relevanteres, ansprechenderes Kundenerlebnis zu bieten.

Markus Klahn, CEO von Intershop: „Wir sind sehr stolz darauf, dass SureWerx Intershop als seine zukunftssichere, globale B2B-Commerce-Plattform ausgewählt hat. Unsere Lösung wird es ihnen ermöglichen, sich weiter an die sich verändernden Bedürfnisse ihrer Händler anzupassen und gleichzeitig operative Effizienzgewinne zu realisieren.“

Stacy Hanks, VP Global Digital Commerce bei SureWerx kommentiert: „Wir freuen uns, einen Partner gefunden zu haben, der unsere Position als führender Hersteller von Sicherheitsausrüstung unterstützt. Der neue Online-Shop wird nicht nur ein Ersatz sein – er wird eine Demonstration dessen sein, was möglich ist. Er wird unseren Händlern die Zusammenarbeit mit uns erleichtern und als ‚stiller Zwilling‘ für unsere Verkaufsteams fungieren, indem er Bestellungen rund um die Uhr entgegennimmt. Letztendlich wird es uns ermöglicht, den höchsten Grad an Unterstützung für unsere Händler zu bieten, was nach wie vor oberste Priorität hat.“

Über SureWerx

SureWerx mit Sitz in Vancouver, Kanada, und Elgin, Illinois, ist ein weltweit führender Hersteller von professionellen Sicherheitsprodukten, Werkzeugen und Ausrüstung. SureWerx vertreibt seine Sicherheitsprodukte unter mehreren Marken, darunter Jackson Safety ®, Sellstrom ®, Pioneer ®, PeakWorks ®, ADA Solutions ®, Armor Tile, Access Tile, Due North ®, K1 Series ®, Avenger, Nautilus ®, MEGAComfort, NEOS ®, Oberon und jetzt FALL SAFE ®.

SureWerx bietet einen unvergleichlichen Zugang zu seinen Marken über sein Händlernetz, das weltweit die Märkte für Industrie, Bauwesen, Sicherheit, Elektrik, Versorgungsunternehmen, Ressourcen, Transport, Kfz-Ersatzteilmarkt und Lebensmittelproduktion bedient. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.surewerx.com.

Über Intershop

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de.

Intershop Pressekontakt:

Mercedes Celine Zaremba

pr@intershop.de,Tel: +49-3641-50-1000

www.intershop.com/de/presseportal

