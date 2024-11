Juso-Chef Türmer stellt Unterstützung für Scholz als Kanzlerkandidat infrage

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Juso-Chef Philipp Türmer äußert Zweifel an einer Unterstützung des Kanzlers als Kanzlerkandidaten der SPD.

"Es gibt keine Selbstkrönung", sagte er im Podcast des Nachrichtenmagazins Politico (Donnerstag) laut Vorabbericht. Die endgültige Entscheidung über den Kandidaten liege beim Parteitag und es sei durchaus möglich, "jetzt mit einem anderen Kandidaten ins Rennen zu gehen". Es sei kein Naturgesetz, dass der Kanzler Kanzlerkandidat werde. Er forderte kreative Lösungen, um "das Momentum zu drehen", sollte Scholz vorgeschlagen werden. "Da fehlt mir aktuell noch ein bisschen Kreativität."

Türmer äußerte sich besorgt über das Image des Kanzlers. "Wir dürfen nicht so tun, als wäre das Ampel-Aus oder auch die Diskussion der letzten Wochen irgendwie spurlos an Olaf Scholz vorbeigegangen." Er drängte die Parteiführung zu einer schnellen Entscheidung, um aus der "unseligen Kandidatendiskussion" herauszukommen, die der Partei derzeit "enorm" schade. Bezüglich der Motivation der Jusos, Wahlkampf für Scholz zu machen, räumte Türmer ein: "Ich will nicht verhehlen, dass es aktuell da Motivationsprobleme in unserem Verband gibt." Er verwies auf die inhaltliche Kritik, die der Jugendverband in der Vergangenheit am Kurs des Kanzlers geäußert habe.

(Bericht von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)