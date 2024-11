Notenbankerin Collins rechnet mit weiteren Zinssenkungen der Fed

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, rechnet mit weiteren Zinssenkungen in den USA.

"Ich gehe davon aus, dass im Laufe der Zeit weitere Anpassungen angebracht sein werden, um den Leitzins allmählich von seiner derzeitigen restriktiven Haltung zurück in einen neutraleren Bereich zu bringen", sagte Collins am Mittwoch in einer Rede an der University of Michigan. "Die Absicht ist, die Zinssätze nicht zu schnell oder zu stark zu lockern und damit die bisherigen Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung zu behindern", sagte Collins. Ein zu schnelles Senken der Zinsen könnte den Arbeitsmarkt belasten.

Im Finanzmarkt wird derzeit spekuliert, ob die Fed beim nächsten Zinsentscheid die derzeitige Zinsspanne von 4,5 Prozent bis 4,75 Prozent senken wird. Collins äußerte sich optimistisch über die Wirtschaft und beschrieb sie als "insgesamt gut aufgestellt, mit einer Inflation, die sich dem Zwei-Prozent-Ziel nähert, und einem gesunden Arbeitsmarkt".

