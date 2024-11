Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Rolle Wissings in der Ampelkoalition

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Rolle Wissings in der Ampelkoalition:

"Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist aus der FDP ausgetreten, als die Ampel-Koalition zerbrach. Wissing gehörte zu den Liberalen, die die mit dem Eintritt in die Regierung verbundenen Pflichten ernst genommen und versucht haben, aus der von Anfang an schwierigen Situation das Beste zu machen. Wenn es künftig nicht mehr Pflichtbewusstsein und Kompromissfähigkeit gibt als zum Schluss bei der FDP in der Ampelkoalition, wird es in Zukunft kaum noch möglich sein, halbwegs stabile Bundesregierungen zu bilden."/yyzz/DP/he