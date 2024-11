China - Stabiler Handel mit USA ist vorteilhaft für beide Nationen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Chinas Vize-Handelsminister Wang Shouwen hat am Freitag stabile Handels- und Geschäftsbeziehungen zwischen China und USA für beide Nationen als vorteilhaft bezeichnet.

"Wir glauben, dass China und die USA einen stabilen, gesunden und nachhaltigen Entwicklungspfad für Handel und Wirtschaft beibehalten können", sagte er auf einer Pressekonferenz. Als Wang zu möglichen Zöllen des designierten US-Präsidenten Donald Trump gefragt wurde antwortete er, dass China in der Lage sei, die Auswirkungen externer Schocks zu bewältigen und zu widerstehen. Die von anderen Ländern verhängten Zölle würden sich auf die Verbraucher der Importeure auswirken und die Inflation in die Höhe treiben, so Wang.

