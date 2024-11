POLITIK: 'Volksstimme' zu VW-Tarifkonflikt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu VW-Tarifkonflikt:

"Die Autoindustrie in Deutschland befindet sich in einer veritablen Absatzkrise: Bei VW ist der Absatz in einer Größe eingebrochen, die zwei komplette Werke ausmacht. Autobauer Ford streicht in Deutschland tausende Stellen. Das heißt, nicht nur VW hat sich beim Absatz von E-Autos gehörig verrechnet. In der aktuellen Tarifrunde ist die Verhandlungsposition der IG Metall somit denkbar schwach. Höhere Löhne bei gleichzeitig dramatisch gesunkenen Absatzzahlen sind langfristig nicht miteinander vereinbar. Wer da noch glaubt, deutliche Lohnzuwächse erkämpfen zu können, hat die Dramatik der Lage nicht begriffen. Der Zukunftsplan von IG Metall und Betriebsrat ist somit der Versuch, das Horror-Szenario von Werksschließungen zu verhindern. Doch beide Positionen liegen noch extrem auseinander. Ob die VW-Beschäftigten mit überdurchschnittlichen Einkommen und Boni langfristig auf dem Weltmarkt konkurrieren können, um diese Frage geht es hier im Kern."/yyzz/DP/nas