USD/EUR - Saisonalität: Zweigeteiltes US-Nachwahljahr?

Bei der abschließenden Beurteilung der Perspektiven des Währungspaars darf die Analyse zyklischer Einflussfaktoren nicht fehlen. Angelehnt an den US-Präsidentschaftszyklus untersuchen wir deshalb das typische FX-Ablaufmuster in Nachwahljahren der USA. Dabei stellen wir die Entwicklung aus Sicht des US-Dollars dar. Das Wichtigste vorweg: Gemessen am durchschnittlichen Verlauf aller US-Nachwahljahre seit 1973 finden sowohl EUR- als auch USD-Bullen saisonale Argumente für ihren jeweiligen Standpunkt. Eine fast ausgewogene Trefferquote von sieben zu sechs – liefert einen eindrucksvollen Beleg für diese These. Auffällig ist aus EUR-Sicht der schwache Jahresauftakt (siehe Chart), d. h. die oben diskutierten Schlüsselunterstützungen könnten bereits früh im Jahresverlauf 2025 unter Druck geraten. Gemessen am zyklischen Verlaufsmuster spricht dagegen einiges für die Ausprägung eines zyklischen EUR-Tiefs zum Halbjahreswechsel, ehe vor allem im Zeitraum von Juli bis Oktober Chartsignale „pro Euro“ auf einen fruchtbaren zyklischen Boden fallen sollten. In diesen beiden Perioden scheint 2025 die Musik zu spielen, sodass die Saisonalität letztlich einen zweigeteilten FX-Jahrgang nahelegt.

USD/EUR (Daily)

Quelle: Macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart USD/EUR

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

