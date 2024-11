ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit Blick auf die Übernahme des Kontrahenten Banco BPM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Damit könne eine Übernahme der Commerzbank zumindest auf die längere Bank geraten, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus Sicht der Unicredit wäre eine Übernahme der Banco BPM derweil finanziell ohne weiteres machbar./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 14:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 14:46 / GMT

