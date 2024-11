Ein Toter bei Absturz eines DHL-Flugzeugs in Vilnius - Ursache unklar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Vilnius (Reuters) - Beim Absturz eines von DHL beauftragten Frachtflugzeugs auf ein Wohnhaus in der Nähe des litauischen Flughafens Vilnius ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Drei weitere Insassen des Flugzeugs wurden verletzt, wie Beamte am Montag mitteilten. Alle Bewohner des Hauses hätten überlebt. Die Absturzursache werde noch untersucht, sagte ein Sprecher des nationalen Krisenmanagements. Hinweise auf eine vorausgegangene Explosion gebe es derzeit nicht. Ein Sprecher von DHL in Litauen sagte, der Konzern habe eigene Untersuchungen eingeleitet. Es gebe bislang keine Hinweise, dass eines der Pakete an Bord der Maschine verdächtig gewesen sei. Aus Kreisen der deutschen Sicherheitsbehörden hieß es, man sei in engem Austausch mit nationalen und ausländischen Kollegen.

Deutschland untersucht Angaben der Oberstaatsanwaltschaft im Oktober zufolge mehrere Brände, die durch Brandsätze verursacht wurden, die Anfang des Jahres in Paketen in einem Lagerhaus in Leipzig versteckt worden waren. Die britische Anti-Terror-Polizei meldete kurze Zeit später, sie habe einen Lagerhausbrand im Juli untersucht, der durch ein entzündetes Paket verursacht worden war. Die Behörde stehe mit anderen europäischen Strafverfolgungsbehörden in Verbindung, um zu prüfen, ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen gebe.

HAUSBEWOHNER UNVERLETZT

Der Flug der Fluggesellschaft SWIFT fand im Auftrag von DHL statt. Die Maschine war nach Angaben von Flightradar24 um 2.08 Uhr in Leipzig gestartet, bevor sie gegen 3.30 Uhr abstürzte. Ein Flughafensprecher sagte, bei dem Flugzeug handele es sich um eine Boeing 737-400. Der US-Flugzeugbauer erklärte, man sammle Informationen und stehe zur Unterstützung bereit.

Die Polizei teilte auf einer Pressekonferenz mit, zwölf Bewohner des vom Flugzeug getroffenen Hauses seien gerettet worden. Rettungsdienste erklärten, das Flugzeug sei auf dem Boden aufgeschlagen und mindestens 100 Meter gerutscht, bevor es das Gebäude traf.

