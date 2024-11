Goldpreis: Fed-Mitschriften im Blick – Zollthematik sorgt für Aufsehen

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks dürften in der laufenden Handelswoche insbesondere ihre Aufmerksamkeit auf die Publikation neuer US-Daten richten. Auch die jüngste Ankündigung von Zöllen für Importe aus Kanada, Mexiko und China durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump dürfte Gesprächsthema bleiben.

Donald Trump will Zölle auf erheben – Mexiko, Kanada und China im Visier

Nach seinem Amtsantritt am 20. Januar will der designierte US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada erheben. Ebenfalls sollen auch Zölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Produkte veranschlagt werden, zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen.

Auch Europa dürfte bereits einen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten fürchten. Die daraus resultierende Unsicherheit auf die Weltwirtschaft könnte einen Einfluss auf den Goldpreis ausüben.