EQS-Adhoc: Uniper SE: Uniper hebt Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 vor dem Hintergrund einer Rückstellungsauflösung an

Uniper SE: Uniper hebt Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 vor dem Hintergrund einer Rückstellungsauflösung an



27.11.2024

Uniper SE: Uniper hebt Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 vor dem Hintergrund einer Rückstellungsauflösung an

Uniper erwartet gegenüber der bisherigen Prognose ein verbessertes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024, jedoch weiterhin deutlich unterhalb des außergewöhnlichen Ergebnisses des Vorjahres.

Uniper hat langjährige Rechtsstreitigkeiten im Wege eines Vergleichs beigelegt. Die Beilegung der Rechtsstreitigkeiten führt zu einer Auflösung der hierfür gebildeten Rückstellung, die ergebniswirksam für das Geschäftsjahr 2024 im vierten Quartal aufgelöst wird.

Uniper erwartet nunmehr für das Gesamtjahr 2024 eine verbesserte Ergebnisentwicklung und hebt vor diesem Hintergrund den Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2024 an. Uniper erwartet nun ein Adjusted EBITDA in einer Bandbreite von EUR 2,5 Mrd. bis EUR 2,8 Mrd. (Vorjahr: EUR 7,164 Mrd.) und ein Adjusted Net Income in der Bandbreite von EUR 1,5 Mrd. bis EUR 1,8 Mrd. für das gesamte Geschäftsjahr 2024 (Vorjahr: EUR 4,432 Mrd.).



Die verwendeten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht der Uniper SE erläutert.



Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 werden, wie angekündigt, am 26. Februar 2025 veröffentlicht.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Marc Merrill

General Counsel and Chief Compliance Officer

Legal & Compliance

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Kontakt für Investoren und Analysten:

Sebastian Veit

Executive Vice President

Investor Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 151 55049337

E-Mail ir@uniper.energy

Pressekontakt:

Georg Oppermann

Senior Vice President

External Communication & Sustainability Communication

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 178 4394847

E-Mail press@uniper.energy

