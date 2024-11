EQS-News: Vier Neueröffnungen im Erlebniscenter FLAiR Fürth starten: Smyths Toys, Nina von C., KFC und TEDi – Die neuen Filialen steigern den Vermietungsstand auf etwa 95 Prozent

Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Fürth, 28.11.2024 – Von den insgesamt vier neuen Handels- und Gastronomie-Angeboten im urbanen Erlebniscenter FLAiR Fürth eröffnen zwei bereits bis Anfang Dezember. Der Spielwarenexperte Smyths Toys begrüßt im zweiten Erdgeschoss erstmals am morgigen Black Friday (29. November) seine Kunden – auf mehr als 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche, diese wurden zuvor vom Virtual-Reality-Spielplatz Hologate sowie mehreren umgebenden Ladenbereichen genutzt. Auf der gleichen Ebene eröffnen die Dessous-Experten der Kette Nina von C. am 5. Dezember. Die internationale Restaurantmarke KFC sowie der Nonfood-Discounter TEDi folgen im 1. Quartal 2025.

„Mit diesen Marken ergänzen wir unser Sortiment in optimaler Weise“, betonte Velimir Filipović, General Manager des FLAiR, und somit zuständig für die Immobilie. Für die Qualität des Standorts, mitten im Herzen der Stadt Fürth, und des Center-Konzepts steht auch der im 1. Quartal 2025 anstehende Einzug des Nonfood-Discounter TEDi, der im ersten Erdgeschoss mehr als 600 Quadratmeter Verkaufsfläche übernimmt, auf denen bisher der Bio-Supermarkt denn´s vertreten war. „Die dann erreichte Auslastung von etwa 95 Prozent ist überaus positiv und vor allem angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation von Handel und Gastronomie bemerkenswert.“ Gesteigert wird die Attraktivität des Centers zudem, weil KFC einen gesonderten Außenzugang erhalten hat, der dem Fast-Food-Riesen Öffnungszeiten über die Center-Regelung hinaus ermöglicht.

Für die jetzt im FLAiR angesiedelten Marken ist die Entscheidung für das Erlebniscenter ein wichtiger Schritt. „Wir haben für Smyths Toys neben dem Markt in Schwabach einen weiteren erfolgversprechenden Standort in der Metropolregion gesucht. Das FLAiR Fürth hat unsere Anforderungen an Lage, Umfeld und Frequenz optimal erfüllt“, erläutert René Rüprich, zuständiger Verkaufsleiter bei Smyths Toys: „Gerade in dieser Größe ist eine solche Nähe zur Innenstadt plus eine hervorragende Verkehrsanbindung ideal.“

Für General Manager Filipović sind die jetzigen Erfolgsmeldungen auch über das FLAiR hinaus wichtig: „Das FLAIR ist ein zentraler Faktor Fürths, von dem nicht nur die Geschäfte und die Gastronomie im Center, sondern die gesamte Innenstadt profitieren.“ Insgesamt bietet das FLAiR rund 60 Shops – mit einem attraktiven Mix aus nationalen und internationalen Marken, regionalen Mietern und einem abwechslungsreichen Gastronomieangebot. 2016 hatte die P&P Group den Standort übernommen, anschließend bis 2021 eine komplett neue Immobilie errichtet und zu einem gefragten Treffpunkt in der Fürther Innenstadt entwickelt. Inzwischen hat sich die Zahl der Besucher des FLAiR durchschnittlich auf mehr als 10.000 Besucher pro Tag erhöht. Filipović: „Mit den Filialen, die jetzt dazukommen, können wir diesen positiven Trend sicherlich bestätigen oder sogar verstärken.“



Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



Ansprechpartner für Medien:

Manuel Fogadic

Isaak-Loewi-Straße 124

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 – 76606145

Mail: m.fogadic@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 – 292 19 282

Mail: mail@ludwig-km.de

