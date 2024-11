GNW-Adhoc: Global Panda Partners setzen sich für eine harmonische Koexistenz von Mensch und Natur ein

^CHENGDU, China, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Panda Partners 2024

(GPP), eine akademische, offene und internationale Plattform für Dialog und Austausch, deren Ziel es ist, einen Konsens zu schaffen und gemeinsam die Entwicklung einer globalen ökologischen Zivilisation zu verwirklichen, wurde am Dienstag in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, eröffnet. Die Konferenz steht unter dem Motto ?Harmonious Coexistence Between Man and Nature" und bringt Regierungsbehörden, Fachleute und die Öffentlichkeit als Panda-Partner mit mehr als 380 Teilnehmern aus mehr als 30 Ländern und Regionen zusammen. Teilnehmende aus verschiedenen Bereichen diskutierten über Themen wie ökologische Zivilisation, die Kultur der Pandas sowie internationalen Kulturtourismus und erforschten gemeinsam einen wissenschaftlichen Weg, der Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt und eine umweltfreundliche Entwicklung anstrebt. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurde ein Think-Tank-Bericht über den Aufbau ökologischer Zivilisationen veröffentlicht, der von einem führenden nationalen Think-Tank, welcher der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua angeschlossen ist, und einer weiteren Forschungseinrichtung verfasst wurde. Organisatoren der Veranstaltung sind die Xinhua News Agency Sichuan Branch, das Xinhua News Agency News and Information Center, die China Wildlife Conservation Association und die Chengdu Media Group. Quelle: Xinhua News Agency News and Information Center