Gold (Monthly) - 2.500 USD als strategische Absicherung

Für eine Wiederholung des jüngsten Champagnerjahrgangs bedarf es 2025 eines Spurts über den angeführten Kreuzwiderstand. Aber auch ohne ein solches Ausrufezeichen liefert der Quartalschart derzeit eine wichtige Hilfestellung: Bis Ende 2025 wird die beschriebene Trendlinie auf 3.025 USD ansteigen – ein Indiz, was im neuen Jahr möglich ist. Auf der Unterseite sticht dagegen das Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Projektionen (2.497/2.461 USD) ins Auge. Unter Risikogesichtspunkten definiert diese Zone ein sinnvolles Level, um den Stopp zur Gewinnsicherung für bestehende Engagements nachzuziehen. Auf Monatsbasis konnte der Goldpreis in zehn der letzten 14 Monate zulegen, was für einen starken, intakten Aufwärtstrend spricht, aber gleichzeitig eine Ermahnung im Sinne eines „vorsichtigen Kaufmanns“ darstellt, sich noch stärker als sonst mit dem Money Management auseinanderzusetzen. Das o. g. Fibonacci-Cluster wird in der tieferen Zeitebene durch verschiedene Hoch- und Tiefpunkte bei knapp 2.500 USD sowie durch den Point & Figure-Chart bestätigt. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt in diesem Kontext das Novembertief bei 2.537 USD. Diese Bastion ist deshalb als strategische Absicherung gegen eine Trendwende beim Goldpreis prädestiniert.





Zum gesamten Jahresausblick Gold





Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.