Kundenservice: Die Vaudoise Versicherungen erhalten das Label für Kundenbetreuungsqualität Swiss Customer Service Excellence 2025

Lausanne, 28. November 2024 – Die Vaudoise hat am Relacs Contact Day, dem jährlichen Event im Bereich der Kundenbeziehungen, das Label für Kundenbetreuungsqualität Swiss Customer Service Excellence (CSE) 2025 erhalten. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement des Unternehmens für die Kundenzufriedenheit und die hochwertige Qualität der Dienstleistungen.

Die Swiss-CSE-Zertifizierung wird an die Contact Center der Unternehmen vergeben, die einen ausgezeichneten Kundenservice anbieten. Diese Zertifizierung spiegelt das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Contact Centers wider, die einen hochwertigen Kundenservice bieten, ein offenes Ohr haben und sich die Zeit nehmen, die Kundinnen und Kunden gut zu informieren. 300 Kontakte (250 Telefonanrufe und 50 E-Mails) auf Französisch, Deutsch und Italienisch wurden zwischen April und Juni 2024 vom Beratungsunternehmen für Kundenbeziehungen altamedia analysiert. 20 Indikatoren wurden bewertet, darunter die Vorstellung, das aktive Zuhören, die Lösungsvorschläge, die Intonation, die Gesprächsführung und die Wartezeit. Für die Telefongespräche wurde ein hervorragendes Ergebnis von 94,3/100 und für die E-Mails ein Ergebnis von 93,8/100 erzielt. «Der Kundenservice der Vaudoise Versicherungen zeichnet sich durch aufmerksame Beraterinnen und Berater aus. Sie unterstützen ihre Kundinnen und Kunden in jeder Situation und sind für sie da. So bieten sie einen erstklassigen Service, der die Erwartungen der Kundinnen und Kunden in diesem Bereich übertrifft», erklärt Fabien Arévalo, Gründer und Direktor von altamedia.Qualitativ hochwertige Teamarbeit «Wenn jemand einen Unfall erleidet und das Auto dabei zerstört wird, wird einem erst richtig klar, wie wichtig der Kundenservice ist. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis von gemeinsamem Einsatz, täglichem Engagement und dem ständigen Bestreben, die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden zu übertreffen. An dieser Stelle möchte ich meinen Teamkolleginnen und -kollegen gratulieren und danken. Ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen», freut sich Jasmine Longhi, Leiterin der Dienststelle Contact Center & Assistance. Die Vaudoise Versicherungen werden auch in Zukunft die Fortbildung ihrer Teams fördern und ihre Prozesse verbessern, um dieses hohe Niveau aufrechtzuerhalten.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.Bild zum Herunterladen / MezPhotographie

Kontakt für Medienschaffende: Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

