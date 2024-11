OTS: Merkur Group / Dominik Raasch, Meik Sellenriek und David Schnabel in ...

Dominik Raasch, Meik Sellenriek und David Schnabel in Vorstand der Merkur.com AG berufen / Jürgen Stühmeyer wechselt in den Aufsichtsrat der Merkur.com AG - Dieter Kuhlmann geht in den Ruhestand (FOTO) Espelkamp (ots) - Die Merkur.com AG forciert den Generationswechsel in der Konzernspitze: Dominik Raasch, Geschäftsführer Vertrieb sowie Sprecher der Geschäftsführung von adp Merkur, Meik Sellenriek, Chief Financial Officer (CFO) und Sprecher der Geschäftsführung des Bereichs Spielstätten (Merkur Casino), sowie David Schnabel, Geschäftsführer der Merkur Spielbanken, werden zum 1. Januar in den Vorstand berufen. Damit werden die Zuständigkeiten für die großen Unternehmenssäulen Vertrieb und Spielbetriebe neu geordnet. Während Dominik Raasch neuer Vorstand Merkur Vertrieb wird, übernimmt Meik Sellenriek die Verantwortung für das nationale und internationale Spielstättengeschäft der Unternehmensgruppe. David Schnabel wird sich um den neu geschaffenen Vorstandsbereich der Spielbanken kümmern. "Es freut mich sehr, dass Dominik Raasch, Meik Sellenriek und David Schnabel zukünftig noch mehr Verantwortung übernehmen werden", erklärt Michael Gauselmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Merkur.com AG. "Sie besitzen das Merkur-Gen und haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie die strategische Weiterentwicklung ihrer Bereiche federführend vorantreiben können." adp Merkur: Dominik Raasch folgt auf Jürgen Stühmeyer Jürgen Stühmeyer, Vorstand Merkur Vertrieb und stellvertretender Vorstandssprecher, wechselt in den Aufsichtsrat der Merkur.com AG und in den Vorstand der Gauselmann-Familienstiftung. Nach über 37 Jahren im Unternehmen und einer herausragenden Karriere, die ihn vom Trainee bis in den Vorstand führte, bleibt er der Unternehmensgruppe in seiner neuen Rolle eng verbunden. "Jürgen Stühmeyer hat im Zusammenwirken mit meinem Vater maßgeblich dazu beigetragen, die Merkur Group zu einem erfolgreichen internationalen Unternehmen auszubauen. Der Erfolg der adp trägt seine Handschrift. Mit seinem Wechsel in den Aufsichtsrat werden wir dieses Potenzial zukünftig noch stärker nutzen, um das Wachstum der Unternehmensgruppe langfristig abzusichern. Ich bin dankbar, dass Herr Stühmeyer mich mit seiner Expertise auch weiterhin in diesem Bereich unterstützen wird", so Michael Gauselmann. Seinen Vorstandsposten übernimmt Dominik Raasch. Der 40-jährige studierte Wirtschaftswissenschaftler startete 2004 seine Karriere in der Merkur Group und war seitdem als Leiter der Marktforschung, Leiter des Markenmanagements, Referent des Vorstands und Leiter des globalen Produktmanagements tätig. Vor drei Jahren übernahm er die Geschäftsführung Vertrieb und wurde Sprecher der Geschäftsführung. In dieser Funktion obliegt ihm bereits die operative Verantwortung für den Geschäftsbereich Merkur. Er ist eine sehr erfahrene Branchen- und Führungspersönlichkeit, die maßgeblich daran beteiligt ist, dass die adp Merkur GmbH ihrem Ruf als erfolgreicher Innovationsführer immer wieder gerecht wird. Spielbetriebe erstmals auf zwei Vorstände verteilt Für die Spielbetriebe, die bislang von Dieter Kuhlmann im Vorstand repräsentiert wurden, ziehen Meik Sellenriek und David Schnabel in das Gremium ein. Meik Sellenriek (56) ist seit 27 Jahren bei der Merkur Group beschäftigt. Er begann als SAP-Berater, wurde später Projektleiter und war ab 2009 als Assistent der Geschäftsführung des Bereichs Spielstätten (Merkur Casino) tätig. 2012 wurde Meik Sellenriek zu dessen Geschäftsführer und CFO berufen. Seit 2021 ist er auch Sprecher der Geschäftsführung und verantwortet die nationalen und internationalen Aktivitäten in den Bereichen Spielstätten und Gastronomie. Mit David Schnabel (51) rückt zudem ein ausgewiesener Spielbankenfachmann in die Konzernspitze auf. In seiner Funktion als Geschäftsführer der Merkur Spielbanken hat er entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Spielbanken in den vergangenen Jahren zu einer tragenden Säule des Unternehmenserfolgs entwickelt haben. David Schnabel arbeitet seit zehn Jahren für die Ostwestfalen und hat neben seiner Führungsrolle bei den Spielbanken auch den Spielerschutz im Haus verantwortet. Zuvor ist er mehr als 20 Jahre bei der Westspiel-Gruppe aktiv gewesen. Aufgrund ihrer gestiegenen Bedeutung wird den Spielbanken erstmals ein eigener Vorstandsbereich zugeordnet. Im Rahmen der personellen Neuausrichtung kann Dieter Kuhlmann, der bislang die Gesamtverantwortung für den Bereich Spielbetriebe innehatte, seinen Wunsch in Erfüllung gehen lassen und in den wohlverdienten Ruhestand treten. Der enorme Erfolg in diesem Geschäftsfeld ist eng mit seinem Namen verknüpft. "Herr Kuhlmann ist nicht nur außerordentlich erfolgreich gewesen, er hat auch im Bereich der Mitarbeiterführung und Wertschätzung der Mitarbeitenden in den Filialen Maßstäbe gesetzt. Für seinen persönlichen Einsatz und die geleistete Arbeit sind wir ihm außerordentlich dankbar", betont Michael Gauselmann. Dieter Kuhlmann begann im Dezember 2000 im Unternehmen und 2011 folgte die Berufung in den Vorstand. Seither verantwortet er den kompletten Bereich Spielbetriebe. "Es ist eine große Freude für mich, dass wir mit diesen personellen Veränderungen die Verjüngung des Vorstandes der Unternehmensgruppe erfolgreich zum Abschluss gebracht haben", erklärt Michael Gauselmann. 